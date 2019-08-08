Факультет менеджмента ПсковГУ ждет абитуриентов

Псковский государственный университет приглашает абитуриентов на направление обучения «Менеджмент».
Целью обучения на направлении «Менеджмент» является подготовка конкурентоспособных профессионалов, обладающих особыми знаниями системного управления разными сторонами бизнеса, способных решать профессиональные задачи в сфере экономики и управления предприятием.
Преподаватели дисциплин - специалисты из реального сектора экономики и бизнес-сферы.
За время обучения студенты смогут:
- научиться управлять проектами в современных условиях
- развить навыки организации производства
- научиться определять проблемы и перспективы развития компании
- пройти практику в Банке ВТБ, бизнес-структурах и органах государственной власти
Стоимость обучения (бакалавриат):
- очная форма - 96 900 руб/год
- заочная форма - 33 300 руб/год
Подача документов:
- Очная форма - до 23 августа;
- Заочная форма - до 24 сентября.
Магистратура:
- Количество бюджетных мест: 3 – очная форма, 2 – заочная форма;
- Стоимость обучения: очная форма - 103 200 руб./год; очно-заочная форма - 40 020 руб./год; заочная форма - 35 760 руб.
Подача документов:
- Очная и очно-заочная форма: 23 августа (бюджет), 5 сентября (внебюджет)
- Заочная форма: 6 сентября (бюджет), 20 сентября (внебюджет)