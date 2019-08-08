ПсковГУ приглашает на программу «Государственное и муниципальное управление»

Псковский государственный университет приглашает на программу «Государственное и муниципальное управление».
За время обучения можно будет получить современные знания в области госуправления, развить лидерские и управленческие навыки, пройти практику в органах исполнительной и законодательной власти Псковской области, Торгово-промышленной палате и предприятиях малого и среднего бизнеса, войти в резерв управленческих кадров органов государственной власти и МСУ.
Преподавателями дисциплин выступают сотрудники администрации Псковской области и руководители комитетов.
В магистратуре реализуются две программы:
- «Государственное управление» - подготовка управленцев для органов власти
- «Управление образованием» - подготовка управленцев для сферы образования. Новая сетевая программа совместно с НИУ «Высшая школа экономики» (Москва)
Стоимость обучения:
- очная форма - 96 900 руб./год
- заочная форма - 33 300 руб./год
Подача документов:
Очная форма - до 23 августа
Заочная форма - до 24 сентября
Количество бюджетных мест: 3 - очная форма, 2 - заочная форма
Стоимость обучения:
Очная форма - 103 200 руб./год
Очно-заочная форма - 40 020 руб./год
Заочная форма - 35 760 руб.
Подача документов:
Очная и очно-заочная форма: 23 августа (бюджет), 5 сентября (внебюджет)
Заочная форма: 6 сентября (бюджет), 20 сентября (внебюджет)