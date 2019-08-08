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ПсковГУ приглашает на программу «Государственное и муниципальное управление»

Псковский государственный университет приглашает на программу «Государственное и муниципальное управление».

Хочешь получить специальность, входящую в ТОП-10 профессий?

Хочешь попасть на практику в органы власти?

Хочешь пройти языковые курсы бесплатно и отправиться на стажировку в Европу?

Хочешь получить работу в органах власти и решать актуальные вопросы развития региона?

Тогда поступай на бакалавриат или в магистратуру на программу «Государственное и муниципальное управление» в ПсковГУ!

За время обучения можно будет получить современные знания в области госуправления, развить лидерские и управленческие навыки, пройти практику в органах исполнительной и законодательной власти Псковской области, Торгово-промышленной палате и предприятиях малого и среднего бизнеса, войти в резерв управленческих кадров органов государственной власти и МСУ.

Преподавателями дисциплин выступают сотрудники администрации Псковской области и руководители комитетов.

В магистратуре реализуются две программы:

- «Государственное управление» - подготовка управленцев для органов власти

- «Управление образованием» - подготовка управленцев для сферы образования. Новая сетевая программа совместно с НИУ «Высшая школа экономики» (Москва)

Государственное и муниципальное управление (бакалавриат)

Стоимость обучения:

- очная форма - 96 900 руб./год

- заочная форма - 33 300 руб./год

Подача документов:

Очная форма - до 23 августа

Заочная форма - до 24 сентября

Государственное и муниципальное управление (магистратура)

Количество бюджетных мест: 3 - очная форма, 2 - заочная форма

Стоимость обучения:

Очная форма - 103 200 руб./год

Очно-заочная форма - 40 020 руб./год

Заочная форма - 35 760 руб.

Подача документов:

Очная и очно-заочная форма: 23 августа (бюджет), 5 сентября (внебюджет)

Заочная форма: 6 сентября (бюджет), 20 сентября (внебюджет)