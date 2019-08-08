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У учеников «кикоинского класса» проводить занятия будут преподаватели из ПсковГУ

Заседание Экспертного совета по вопросу реализации проекта «Кикоинский класс» состоялось в понедельник, 26 августа, под руководством председателя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Как рассказала директор псковской общеобразовательной школы №1 имени Леона Поземского Ирина Ломонова, в соответствии с договоренностями, достигнутыми между администрацией Псковской области, Псковском государственным университетом и Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт» в ходе 33-х Кикоинских научных чтений, которые прошли в марте этого года, 2 сентября в образовательном учреждении откроется первый «Кикоинский класс».

С учениками этого класса будут работать преподаватели ПсковГУ, обучение в нем начнется с пятого класса. По словам Ирины Ломоновой, помещение для занятий уже готово, средства на ремонт класса в размере 450 тысяч рублей решением депутатов Псковской городской Думы выделены из бюджета муниципального образования «Город Псков». Курчатовский институт предоставил для класса высокотехнологичное лабораторное оборудование - интерактивную доску, автоматизированное место преподавателя, учебную метеорологическую станцию и индивидуальные наборы для учеников.

Ирина Ломонова подчеркнула, что за школой сохранится задача реализации общего образования, но к нему добавится «кикоинский компонент». В частности, преподаватели ПсковГУ будут проводить для школьников практико-ориентированные уроки по метапредметным конвергентным программам. «Помимо этого дополнительные занятия для школьников будут проходить на базе лабораторий вуза и «Кванториума». В свою очередь, Курчатовский институт станет осуществлять научное руководство этим проектом», - отметила она.

Напомним, идея создания специализированного класса, который будет носить имя выдающегося ученого, физика-ядерщика И. К. Кикоина, на базе школы № 1 родилась во время проведения 33-х Кикоинских научных чтений, которые прошли в Пскове по договоренности Губернатора региона Михаила Ведерникова с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком.