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Универ / В помощь абитуриенту

На факультетах ПсковГУ пройдут организационные собрания для первокурсников

27.08.2019 17:02|ПсковКомментариев: 0

Перед началом учебного года на каждом факультете ПсковГУ пройдут организационные собрания для первокурсников. Новоприбывших студентов распределят по академическим группам, расскажут о факультете и ответят на все вопросы, сообщили Псковской Ленте Новостей в университете. Где и когда? Ищите свой факультет в таблице.

Факультет

Время

Место

Факультет русской филологии и иностранных языков

30 августа

11:00

пл. Ленина, 2, ауд. 63

Исторический факультет

30 августа

12:00

ул. Леона Поземского,6, ауд. 204

Факультет вычислительной техники и электроэнергетики

30 августа

12:00

ул. Льва Толстого, 4, к.2, ауд. 215

Факультет инженерных и строительных технологий

2 сентября

10:00

ул. Льва Толстого, 4, к.2, ауд. 100

Физико-математический факультет

2 сентября

10:15

пл. Ленина, 2, ауд. 63

Юридический факультет

2 сентября

12:00

ул. Красноармейская, 1, ауд.76

Факультет образовательных технологий и дизайна

2 сентября

10:00

ул. Некрасова, 24, актовый зал

Факультет менеджмента

2 сентября

10:00

ул. Льва Толстого, 6а, ауд. 403

Финансово-экономический факультет

2 сентября

12:00

ул. Льва Толстого, 4, к.2, ауд. 215

Естественно-географический факультет

30 августа

11:00

ул. Советская, 21, ауд.33

 
Теги: #ПсковГУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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