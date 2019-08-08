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На факультетах ПсковГУ пройдут организационные собрания для первокурсников

Перед началом учебного года на каждом факультете ПсковГУ пройдут организационные собрания для первокурсников. Новоприбывших студентов распределят по академическим группам, расскажут о факультете и ответят на все вопросы, сообщили Псковской Ленте Новостей в университете. Где и когда? Ищите свой факультет в таблице.