На факультетах ПсковГУ пройдут организационные собрания для первокурсников

Перед началом учебного года на каждом факультете ПсковГУ пройдут организационные собрания для первокурсников. Новоприбывших студентов распределят по академическим группам, расскажут о факультете и ответят на все вопросы, сообщили Псковской Ленте Новостей в университете. Где и когда? Ищите свой факультет в таблице.
|
Факультет
|
Время
|
Место
|
Факультет русской филологии и иностранных языков
|
30 августа
11:00
|
пл. Ленина, 2, ауд. 63
|
Исторический факультет
|
30 августа
12:00
|
ул. Леона Поземского,6, ауд. 204
|
Факультет вычислительной техники и электроэнергетики
|
30 августа
12:00
|
ул. Льва Толстого, 4, к.2, ауд. 215
|
Факультет инженерных и строительных технологий
|
2 сентября
10:00
|
ул. Льва Толстого, 4, к.2, ауд. 100
|
Физико-математический факультет
|
2 сентября
10:15
|
пл. Ленина, 2, ауд. 63
|
Юридический факультет
|
2 сентября
12:00
|
ул. Красноармейская, 1, ауд.76
|
Факультет образовательных технологий и дизайна
|
2 сентября
10:00
|
ул. Некрасова, 24, актовый зал
|
Факультет менеджмента
|
2 сентября
10:00
|
ул. Льва Толстого, 6а, ауд. 403
|
Финансово-экономический факультет
|
2 сентября
12:00
|
ул. Льва Толстого, 4, к.2, ауд. 215
|
Естественно-географический факультет
|
30 августа
11:00
|
ул. Советская, 21, ауд.33