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В ПсковГУ абитуриенты подали на 32% больше заявлений, чем в прошлом году

В этом году приемная кампания Псковского государственного университета состоялась и по качеству, и по количеству. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» В Пскове заявила врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина.

«Приемная компания - это зеркало работы университета, показатель его результативности. Мы еще набираем в магистратуру и на заочное отделение, но уже можно сказать, что количество бюджетных мест в этом году больше (1095), а средний ЕГЭ больше на 2 балла», - поделилась Наталья Ильина.

Она также рассказала, что на обучение по внебюджету набрали больше примерно на 300 человек, а на среднеспециальное образованию поступило на 200 человек больше. «Средний балл ЕГЭ при приеме в ПсковГУ составил 65 баллов, в то время как по России этот показатель ровняется 60. Разница в 5 баллов - это немало», - заявила врио ректора. Она отметила, что в этом году в ПсковГУ уже подали на 32% больше заявлений, чем в прошлом.

Теперь в ПсковГУ будут учиться студенты из 72 регионов, в то время как показатель прошлого года - 51 регион. По словам Натальи Ильиной, повышение интереса абитуриентов к университету, в том числе, связано с ориентацией вуза на федеральные программы и повестку.