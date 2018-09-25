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Большая часть иностранных студентов ПсковГУ остается работать в Псковской области

В проекте «Территория твоей профессии», который реализуется на базе Псковского государственного университета, примут участие иностранные студенты. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил председатель общественной организации Псковской области «Межнациональное Единство» Василий Делистоян.

«На данный момент в университете более тысячи иностранных студентов. Интересно, что большая часть после завершения обучения остается на территории Псковской области. Проблема трудоустройства также актуальная среди данной категории студентов. Иностранный студент получает теоретические знания, а вот применить их на практике ему сложно. Мы надеемся, что в процессе реализации данного проекта мы поможем иностранным выпускникам и студентам определиться со своим будущим местом работы», - отметил он.

Василий Делистоян подчеркнул, что в последнее время псковские работодатели охотнее принимают иностранных студентов. «Многие вопросы, касающиеся миграционного регулирования, решены», - сказал он.

Также гость Общественного пресс-центра рассказал, что большую часть иностранных студентов устраивает жизнь на территории Псковской области. «Проводились соответствующие социологические опросы о факторах привлекательности региона. Иностранные студенты отвечали, что их устраивает и уровень заработной платы, и географическое положение», - отметил он.