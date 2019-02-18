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Ученые ПсковГУ о новых официальных символах региона: Треугольный орнамент, изображенный на флаге, можно увидеть на псковских церквях

Ученые ПсковГУ Анатолий Филимонов, Ирина Колосова и Максим Колпаков, которые входили в состав Геральдического совета при администрации области, поделились мнением о новых символах региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

По словам профессора кафедры отечественной истории Анатолия Филимонова появление у Псковской области геральдических символов - это очень хороший повод для торжества. «Единственный регион, который не имел официальных символов до этого года - это наша область, - подчеркивает он. - Я рад, что их узаконили. Это нам на пользу, потому что способствует единению жителей области, поднимает патриотический дух».

«Новые герб и флаг области хорошо отражают его исторические символы, - отмечает доцент кафедры отечественной истории Ирина Колосова. – Например, не все знают, что означает орнамент из треугольников на флаге. Этот узор соответствует псковскому архитектурному декору «бегунец». Его можно увидеть на барабанах Церкви Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Нововознесенской церкви в Детском парке и других псковских храмах и церквах».

На гербе области размещён девиз «Потягнём за Отечество». Заведующий кафедрой всеобщей истории и регионоведения ПсковГУ, доцент Максим Колпаков рассказал, что он взят из летописного описания речи князя Довмонта 1266 года, призывающего псковичей на защиту родной земли. «Корона на гербе особого территориального типа, соответствует статусу Псковской области как субъекта Российской Федерации и отражает специфику региона - в прошлом на территории области располагалось Псковское княжество, и по настоящее время область является приграничной территорией», - объясняет эксперт.

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Напомнил, что 20 февраля на заседании Совета было принято решение о внесении герба и флага Псковской области в государственный регистр России под номерами 12152 и 12153.

1 марта состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о государственной регистрации официальных символов Псковской области - флага и герба. В церемонии приняли участие полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.