Универ / Жизнь Универа

Коллективу ПсковГУ представлен новый ректор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил коллективу ПсковГУ нового ректора Наталью Ильину. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания Ученого совета.

Губернатор поблагодарил Марину Махотаеву за то, что не испугалась и взяла в сложное время бразды правления вузом в статусе врио ректора. Это позволило не потерять все позитивное, что было заложено прежним руководством университета.

Смотрите также Марина Махотаева останется работать в ПсковГУ в должности проректора

«Мы вели консультации с Минобразования, обсуждали кандидатуру, и с завтрашнего дня Наталья Ильина будет назначена ректором вуза», - отметил глава региона и попросил нового ректора внимательно поработать с коллективом и через две недели представить ему предложения, как двигаться дальше.

Наталья Ильина - профессор, доктор биологических наук, проректор Ульяновского государственного университета по инновационному развитию.

Получила высшее образование по специальности «Биология. Психология». В 2002 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности «Экология». В 2005 году присвоено ученое звание доцента по кафедре анатомии, физиологии и гигиены. В 2006 году защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности «Микробиология» и «Экология». В 2011 году Наталье Ильиной присвоено ученое звание профессора по кафедре биологии и биоэкологии.

Напомним, с апреля 2011 года по ноябрь 2018 года пост ректора ПсковГУ занимал Юрий Демьяненко (в настоящее время советник ректора). После его ухода врио ректора была назначена Марина Махотаева. Теперь она продолжит работу в качестве проректора по учебной работе и международной деятельности.