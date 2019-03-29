Основные задачи ПсковГУ на ближайший период обозначила новый ректор вуза Наталья Ильина на заседании Ученого совета, где была представлена в качестве нового руководителя университета. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Первая задача, по ее словам, заключается в эффективном проведении майской конференции, приуроченной к Международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в конце июня. Вторая задача - успешное проведение приемной кампании ПсковГУ. Наталья Ильина выразила уверенность, что она пройдет на «5+».
Также, по ее словам, ПсковГУ должен «зайти в нацпроекты» и завершить строительство студенческого городка. «Эта задача лежала на плечах прежнего руководства, и мы должны ее успешно довести до логического завершения», - убеждена Наталья Ильина.