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Михаил Ведерников: У ПсковГУ есть потенциал максимально эффективно работать на благо региона

У ПсковГУ есть потенциал максимально эффективно работать на благо Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, уверенность в этом высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании Ученого совета вуза 11 апреля, на котором был представлен новый ректор Наталья Ильина.

Михаил Ведерников поблагодарил бывшего главу региона Андрея Турчака и экс-ректора ПсковГУ Юрия Демьяненко за работу по объединению псковских вузов под эгидой Псковского университета. Также он подчеркнул, что перед страной стоят новые вызовы и амбициозные задачи, в частности, по реализации нацпроектов. «Для нашего региона это большой шанс сделать качественный рывок вперед. Мы должны верно расставить приоритеты, провести ревизию структуры, подходов и построить модель, которая будет наиболее оптимальной для выполнения задач, стоящих перед регионом», - подчеркнул губернатор.

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Также он напомнил, что «в рамках нацпроектов псковскому региону выделяются беспрецедентные средства, и это является для региона шансом сделать рывок и подняться в списке 85 регионов».

По словам губернатора, региональным властям предстоит определить список специальностей, наиболее востребованных для региона, чтобы молодежь не уезжала учиться в другие города с прицелом остаться там работать, а оставалась на Псковщина. Также Михаил Ведерников отметил важность того, чтобы ПсковГУ участвовал в проведении социологических исследований с учетом того, что у региона нет возможностей делать это за счет бюджета.