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Врио ректора ПсковГУ: Устроив 1 сентября в новом формате, мы показали, чем можем быть интересны

В этом году 1 сентября в Псковском государственном университете прошло в новом формате. С новой управленческой командой университет отметил День знаний вместе с городом. «Мы пришли в Финский парк и показали горожанам, как нас много, какие у нас есть активности и чем мы можем быть интересны», - отметила врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 4 сентября.

Она отметила, что все площадки в Финском парке были организованы выпускниками вуза и действующими коллективами университета. «Проблем с подготовкой такого массового мероприятия не возникло. Все привыкли к стилю моей работы: у нас нет суббот и воскресений. Главное - это выполнять все поставленные задачи, мы работаем 24/7», - заявила Наталья Ильина.

Врио ректора обратила внимание на еще один новый формат, с которого начался учебный год: на форсайт-сессию с выпускниками школ и абитуриентами. По ее словам, такой формат мероприятия был выбран для лучших новоиспеченных студентов, чтобы они чувствовали свою причастность к реализации стратегически важных проектов региона и продолжали наращивать свои лидерские качества.

«Очень важно, чтобы личностные запросы студентов проецировались на стратегические цели региона», - заявила Наталья Ильина.