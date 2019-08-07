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С 6 сентября на строительство кампуса ПсковГУ выходит новый подрядчик

С 6 сентября на строительство кампуса ПсковГУ выходит новый подрядчик. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказала врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина.

«С моей стороны будет нечестно, если проект будет не сдан. Я не хочу быть нечестным человеком. Мы завершили внешние работы, теперь нужно завершить внутренние», - заявила Наталья Ильина.

Она рассказала, что у прошлого подрядчика - организации «ОпрСтрой» - отсутствовали оборотные средства для продолжения реконструкции общежития. «Мы уже говорили, что заключаем контракт со строительным управлением ФСИН. Если быть точнее, то с 6 сентября строительное управление по Северо-Кавказскому округу приступит к работе. Подрядчик уже осмотрел объект и готов к работе», - рассказала Наталья Ильина.