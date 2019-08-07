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Универ / Жизнь Универа

В ПсковГУ презентовали новую академическую структуру

29.09.2019 20:44|ПсковКомментариев: 0

Ученый Совет ПсковГУ определил новую академическую структуру университета. Теперь вместо 11 факультетов появятся 6 институтов. Пресс-служба опорного вуза подготовила ответы на наиболее часто задаваемые вопросы и предоставила их Псковской Ленте Новостей.

Как изменится процесс преподавания? Какие преподаватели будут в новых институтах? Уменьшится или увеличится количество часов по отдельным дисциплинам?

Изменение академической структуры университета не меняет содержание учебных планов, по которым проходят обучение студенты. Преподаватели продолжат вести свои дисциплины.

Что будет написано в дипломе у нынешних студентов? Институт или университет?

Структурные изменения никоим образом не затрагивают права, законные интересы студентов. В дипломах у всех выпускников ПсковГУ будет написано «Псковский государственный университет» и то направление подготовки, та специальность, на которую абитуриент поступал.

Для сведения, университет проходит процедуры лицензирования и государственной аккредитации исключительно в рамках направлений подготовки или специальностей, а не по названию того или иного факультета.

Какова основная цель этих внутренних структурных перемен?

Новая академическая структура является управленческим решением исполнения и достижения Программы развития вуза. Трансформация структуры позволит сконцентрировать ресурсы, обеспечит междисциплинарность и кооперацию с ведущими вузами РФ и зарубежных стран. Это результат стратегических сессий сотрудников и преподавателей вуза.

Какие преимущества появятся у студентов, обучающихся в университете, перешедшем на институтскую академическую систему?

Новая институтская структура - это в первую очередь расширение спектра возможностей для студентов. Укрупненные отраслевые институты позволят в партнёрстве с крупными вузами и на площадке партнёрских лабораторий получать образование высокого уровня. Акцент делается на междисциплинарной коммуникации, мультипликативности программ, востребованной в условиях современного рынка. Те возможности, которые при прежней системе были доступны ограниченному количеству людей, становятся доступны большему количеству. Это касается и вопросов международного сотрудничества.

Какие возможности открывает новая структура для преподавателей и для самого вуза?

У молодых и активных преподавателей, ученых, сотрудников университета, заинтересованных в развитии вуза, появились реальные возможности для самореализации. Новая структура предполагает внедрение нового подхода по кооперации с другими вузами и работодателями, пересмотр прежнего (показавшего себя неэффективным) механизма управления процессами. Кроме того междисциплинарность институтов позволяет преподавателям включиться в исследовательскую работу, актуализировать свои знания, получить дополнительное образование в вузах-партнерах.

Проявление активности в рамках реализации свежих задач для многих стало толчком для социального лифта. Для желающих выйти на новый уровень именно институтская система открыла такие возможности.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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