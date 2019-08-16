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Новые институты появятся в ПсковГУ

04.09.2019 16:46|ПсковКомментариев: 1

ПсковГУ ждет изменение академической структуры - все будет переформатировано под новые программы, вследствие чего в университете появятся новые институты. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказала врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина.

«Мы обсуждаем институтскую академическую структуру. У нас уже есть институт медицины и экспериментальной биологии. Эта структура позволит нам проводить междисциплинарные исследования, ориентированные на международное сообщество», - рассказала Наталья Ильина. Она также поделилась, что на базе данного института, совместно с финляндским Университетом Турку, будет создана лаборатория по исследованию водных объектов.

Изменения ждут и исторический факультет, и факультет русской филологии и иностранных языков. Наталья Ильина обратила особое внимание не то, что в университете уже начинает работать зеркальная лаборатория по проблемам изучения национальной безопасности. Так, бакалавры смогут отправится на обучение в другие вузы. а в ПсковГУ начнут изучать европейские языки.

В ПсковГУ также создадут отдельный институт, где будут готовить педагогов. «Сегодня мы готовим педагогов на разных факультетах, нам необходимо объединить направления подготовки сотрудников сферы образования. Мы уже сейчас формируем этот институт. Пока не решено как он будет называться, возможно, Институт педагогических технологий или Институт развития детства», - заявила Наталья Ильина.

Еще одним институтом станет Инженерная школа. Врио ректора отметила, что технические специальности являются одними из самых востребованных в регионе, поэтому принято решение о создании отдельного института, который будет ориентирован на местного работодателя.

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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