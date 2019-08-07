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В ПсковГУ прошел первый день Школы игропрактики

Первый день «Школы игропрактики» полный активностей и необычных взаимодействий в ПсковГУ подошел к концу. Основную часть аудитории составили студенты и преподаватели, однако немало в зале нашлось и представителей бизнеса, государственных органов и некоммерческих организаций. Все присутствующие с интересом слушали лекции от президента «Гильдии Игропрактиков» Алексея Яцына и от создателя «Школы Будущих Президентов», разработчика игра Алексея Ильина, активно участвовали в интерактивном взаимодействии и мастер-классе, после чего отправились на целенаправленную работу по секциям, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

В ходе групповой деятельности удалось сформировать проблемную карту для последующей проработки. Каждый из участников получил возможность построить индивидуальную, важную для конкретных интересующих его задач траекторию действий. Сферы работы в группах различались по категориям, наиболее близким профессиональной среде присутствующих. Специалисты в области геймификации не только дали индивидуальные рекомендации для разных направлений, но и сумели сформулировать общие советы по применению игровых элементов в неигровых процессах.

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Сегодня участники успели:

проработали кейсы и практики;

поиграли в крестики нолики;

обсудили тренды;

составили образ себя в будущем и взяли друг у друга интервью;

провели статичную зарядку;

поаплодировали друг другу и многое другое.

Но все это только начало насыщенной, яркой и содержательной трёхдневной программы «Школы игропрактики». Сегодня продолжится работа по секциям, – как теоретическая, в виде лекций, так и практическая. Кроме того, участники активно примутся за подготовку к планерной презентации.