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В ПсковГУ пройдет образовательный интенсив по геймификации

С 3 по 5 октября в ПсковГУ пройдет образовательный интенсив по геймификации – применению игровых элементов в неигровых процессах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Все любят играть, но что же делает игровой процесс таким приятным? Система бонусов, деление на уровни или четко сформулированные задания-квесты?

На эти вопросы легко ответят специалисты в сфере геймификации, или игропрактики – нового тренда для продвижения задач бизнеса, государства и отдельного человека. Игрофикация позволит повысить вовлеченность в работу, сделает рабочий процесс интересным и понятным и поможет руководителям эффективнее управлять коллективом.

На образовательном интенсиве «Школа игропрактики» в ПсковГУ, организованном Гильдией Игропрактиков (Москва) участники узнают, как принципы, на которых построены игры, могут быть внедрены в образование и бизнес, а также в любые другие сферы жизни.

Интенсив подойдет:

• Работникам образования - они научатся превращать образовательный процесс в увлекательное приключение

• Предпринимателям - смогут применять игровые решения в работе с клиентами и сотрудниками

• Всем, кто хочет сделать жизнь интереснее - увидеть новые перспективы и вдохновитесь менять мир вокруг себя.

Образовательный интенсив проводят специалисты-игропрактики - создатель «Школы Будущих Президентов», разработчик игр Алексей Ильин, эксперт в области дизайн-мышления Ирина Манаева, консультант по стратегии Александр Кузнецов, заслуженный артист России, актер театра и кино Михаил Черняк, президент «Гильдии Игропрактиков» Алексей Яцына и разработчик более 100 игр Вадим Дмитриев.

Подробная информация и программа 3 дней - по ссылке.