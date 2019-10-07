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Вера Емельянова: ПсковГУ является главной образовательной площадкой региона, и педагогическая общественность обязана использовать ее максимальный потенциал

ПсковГУ является главной образовательной площадкой региона, и педагогическая общественность обязана использовать ее максимальный потенциал. Такими словами приветствовала участников масштабной встречи педагогов Псковской области, которая проходит сегодня в Псковском государственном университете, заместитель губернатора Вера Емельянова. На обсуждении, флагманом которого выступает ПсковГУ, будут говорить о новых профессиональных вызовах и требованиях системы образования, о кадровой стратегии и возможностях модели непрерывной педагогической практики.

«Встреча, которую организовал университет, знаковая в свете задач, которые стоят сегодня перед регионом. Не побоюсь лишний раз сказать, что ПсковГУ - главная образовательная организация региона, и мы обязаны использовать весь ее потенциал», - отметила Вера Емельянова.

Она добавила, что Псковская область, которая многие годы отличалась своим пристрастием к образованию, образовательным практикам, не может оказаться в стороне от амбициозных государственных задач.

«Да, у нас сегодня классический университет, не педагогический институт, но это новое звание означает новые стандарты», - заключила Вера Емельянова.

Она также вручила благодарственные письма педагогам.



Напомним, семинар-совещание с руководителями общеобразовательных учреждений Псковской области проходит сегодня, 10 октября, в Псковском государственном университете. На встрече присутствуют около двухсот педагогов региона.