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Смысл фразы «У него было безоблачное детство» стремительно меняется - доктор педагогических наук Елена Казакова

Скорость, неопределенность, многозадачность, вариативность, открытость, цифровизация - таковы вызовы XXI века, стоящие перед системой образования страны. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявила сегодня, выступая перед педагогической общественностью Псковской области в Псковском государственном университете, член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор СПбГУ Елена Казакова.



Это другие типы жизни и мышления, в которых мы существуем и которые формируют новые тенденции в образовании, напомнила она.



«Пройдет совсем немного времени, и фраза «У него было безоблачное детство» окончательно потеряет свою позитивную коннотацию, - процитировала Елена Казакова участников молодежного форума. - Это естественный процесс, в котором живем мы и наши дети».



Геймофикация в образовании, нейропедагогика, которую «нам все равно придется породить», эффекты Big data, - только некоторые тренды, которые неизбежно изменят современную педагогику, отметила спикер масштабного совещания.



Говоря о новых трендах, Елена Казакова обратила внимание на необходимость выявления одаренности каждого ребенка. «Сегодня это произведение четырех типов одаренности. Высокий коэффициент IQ, способность работать с сообществом и лидерские задатки, эмоциональный интеллект и способность построения отношений на позитиве и креативность - вот нынешняя формула одаренности. Вот этот человек сегодня бесконечно нужен нам», - заявила она.

«Мы прекрасно понимаем, что одна из самых сложных задач - не просто выявить и развить одаренность, но и передать ответственность отношения личности к своей одаренности, - добавила Елена Казакова. - Идеал образования - это самообразования в хорошей компании, в хорошо организованном сообществе».



Напомним, семинар-совещание с руководителями общеобразовательных учреждений Псковской области проходит сегодня, 10 октября, в Псковском государственном университете. На встрече присутствуют около двухсот педагогов региона.