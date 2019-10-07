Универ / Жизнь Универа

Наталья Ильина представила стратегию подготовки педагогических кадров в ПсковГУ

Стратегию подготовки педагогических кадров в Псковском государственном университете представила сегодня, 11 октября, педагогической общественности региона врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина на семинаре-совещании, собравшем в университете около двухсот представителей образовательных учреждений области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Почему вы здесь, что нового мы хотим обсудить и какие инструменты воплощения новых трендов хотим обсудить, - ответы на эти вопросы мы представим сегодня в процессе работы», - сказала врио ректора.

По ее словам, Псковский государственный университет является сегодня не только кузницей кадров, но и транслятором инновационных технологий для педагогов области, учитывает современные образовательные тренды и запросы общественности.

«Молодые педагоги на встрече с губернатором говорили — мы боимся идти в школу, в класс. Мы хорошо знаем предмет, но теряемся перед детьми, а родители нас не всегда слышат. Таков первый запрос. Второй запрос от сельской школы — университет, ау, где кадры?» - отметила, в частности, Наталья Ильина.

Врио ректора напомнила, что университет готов мобильно формировать новые проекты, образовательные комбинации, с учетом нацпроекта «Образование», собственных возможностей и перспектив. Так, в числе трендовых проектов Псков ГУ она назвала Кикоинский класс, Молодежный инжиниринговый центр, программу «Учитель будущего» и ряд других.

Наталья Ильина также отметила, что «можно много говорить о запросах, но какого выпускника ждут школы? Он ориентирован на практику, имеет цифровые компетенции, отлично формирует команду и обладает hard-skills с исследовательско-экспертной функцией».

«Мы готовы решать вопросы, которые ставят перед нами дети, родители, педагоги, федеральные эксперты», - заключила Наталья Ильина.