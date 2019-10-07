Универ / Жизнь Универа

Наша школа может позволить себе быть кузницей кадров - директор псковской гимназии

Школы ждут педагогов, которые соответствуют требованиям новых федеральных образовательных стандартов, выразила сегодня общую мысль коллег директор Псковской инженерно-лингвистической гимназии Татьяна Светенко в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей в кулуарах педагогического форума, организованного Псковским государственным университетом.

«Елена Ивановна Казакова озвучила сегодня требования к современному учителю, так вот, мы очень ждем, когда к нам в учреждения среднего и общего образования придут учителя, обладающие такими современными компетенциями», - отметила она.

При этом Псковская инженерно-лингвистическая гимназия «кует кадры» самостоятельно, подчеркнула Татьяна Светенко:

«Наша школа может себе это позволить, поскольку у нас работают пять кандидатов наук и один доктор наук. В школе существует система непрерывной переподготовки и самообразования педагогов «Купол». Еще двадцать лет назад мы инициировали создание такой системы, поскольку действующая модель повышения квалификации не поспевает за нами и работает «на среднюю школу», а у каждой школы есть свои проблемы и точки роста. Мы стараемся не ориентироваться на проблемы - работаем с точками роста. У нас функционирует педагогическое патентное бюро с методическими клиниками, и все это - непрерывная работа», - рассказала она.

«Колоссальные возможности в цифре, - напомнила педагог, говоря о навыках современного учителя, - и побеждает тот, кто умеет эту информацию доставать, перерабатывать, учиться, и мы это в школе поощряем: только что преподаватель вернулся из Москвы с курсов и по Scrum-технологии (метод управления деятельностью в коллективе), теперь обучает учителей, внедряем Scrum-доски».

Татьяна Светенко отметила актуальность тематики сегодняшнего совещания руководителей образовательных учреждений области, организованного ПсковГУ.

«Глава университета Наталья Ильина предложила мне стать научным руководителем института образования и социальных наук. Я считаю появление такой структуры грамотным и правильным шагом. Давно кричу, что в университете нужно делать Советы программ и два раза в годы эти Советы собирать, с участием работодателя, который видит работу изнутри и помогать ее корректировать и выращивать новые практики», - сказала она.

Напомним, сегодня, 11 октября, в ПсковГУ проходит семинар-совещание с руководителями общеобразовательных учреждений Псковской области. Мероприятие направлено на совместную реализацию национальных и федеральных проектов, а также на подбор и обеспечение педагогическими кадрами образовательных организаций региона.

В рамках мероприятия проходит стратегическая сессия по развитию Института образования и социальных наук ПсковГУ. Модератор сессии, а также «академический наставник» Института - член-корреспондент Российской академии образования, председатель Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, профессор Елена Казакова. Кроме того, на пленарном заседании семинара Елена Казакова рассмотрела современные тренды системы образования в РФ.

Доклад врио ректора ПсковГУ Натальи Ильиной коснулся стратегии подготовки педагогических кадров в Псковском государственном университете, а проректор ПсковГУ Ольга Серова представила модель реализации непрерывной практики в общеобразовательных учреждениях Псковской области.

Также семинар предполагает проведение ярмарки молодых педагогов и круглого стола, посвящённого проекту «Университетские профильные классы».

В рамках мероприятия пройдёт первое заседание Клуба молодых педагогов, рассчитанное на специалистов со стажем до 3-х лет, студентов старших курсов и магистрантов педагогических направлений. Молодые специалисты под руководством финалиста федерального конкурса «Учитель года – 2018» Ильи Казанцева будут искать способы и пути решения проблем, препятствующих успешной реализации педагога в течение первых лет работы. Особое внимание уделят внедрению системы вебинаров, кураторства и совместных проектов учителей и студентов и разработают проект виртуального сообщества учителей в целях обмена опытом и повышения эффективности взаимодействия.

ПсковГУ является участником федеральных проектов «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы», «Учитель будущего», «Социальная активность», «Экспорт образования» и «Развитие научной кооперации».