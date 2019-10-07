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Ученический проект ПсковГУ интересен тем, кто думает о будущем - директор псковской школы

Важным и актуальным в первую очередь для учеников считает сотрудничество школы с Псковским государственным университетом директор псковской школы №10 Ольга Федорова.

«Университет каждый раз собирает нас, педагогов, в новом формате, представляет новые подходы и направления, стремительно разворачивает свою машину, чтобы отвечать требованиям времени и запросам сферы образования, и сегодняшнее совещание подтверждает эту тенденцию», - отметила Ольга Федорова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей в кулуарах форума в ПсковГУ.

Напомним, сегодня, 11 октября в ПсковГУ проходит семинар-совещание с руководителями общеобразовательных учреждений Псковской области. Мероприятие направлено на совместную реализацию национальных и федеральных проектов, а также на подбор и обеспечение педагогическими кадрами образовательных организаций региона.

Школа №10 - одна из тех, кто принял участие в проекте ПсковГУ и открыл у себя университетские классы для углубленного изучения профильных предметов под руководством ведущих преподавателей вуза.

«Было уже два выпуска, и мы не пожалели. Это дополнительная учебная работа детей, а мы работаем ради них, и университет, и школа, - уверена Ольга Федорова. - Интересно ли это детям? Есть разные ученики. Те, кто понимает, что будущее нужно выстраивать своими руками, собственными усилиями - им это, безусловно, важно. У меня есть ученица, которая сказала как-то, что, возможно, химия не станет ее профессией, знания университетского класса не пригодятся на ЕГЭ - но это же так интересно, где еще о таком расскажут!»

На вопрос о том, каковы три главных качества педагога будущего, Ольга Федорова ответила так: «Умеет все, открыт ко всему новому и готов меняться».

Напомним, сегодня в ПсковГУ в рамках форума с участием руководителей образовательных учреждений региона проходит стратегическая сессия по развитию Института образования и социальных наук ПсковГУ. Модератор сессии, а также «академический наставник» Института - член-корреспондент Российской академии образования, председатель Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки., профессор Елена Казакова. Кроме того, на пленарном заседании семинара Елена Казакова рассмотрела современные тренды системы образования в РФ.

Доклад врио ректора ПсковГУ Натальи Ильиной коснулся стратегии подготовки педагогических кадров в Псковском государственном университете, а проректор ПсковГУ Ольга Серова представила модель реализации непрерывной практики в общеобразовательных учреждениях Псковской области.

Также семинар предполагает проведение ярмарки молодых педагогов и круглого стола, посвящённого проекту «Университетские профильные классы».

В рамках мероприятия состоялось первое заседание Клуба молодых педагогов, рассчитанное на специалистов со стажем до 3-х лет, студентов старших курсов и магистрантов педагогических направлений.