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Руководитель социального проекта «Тимуровцы» рассказала, почему студенты становятся волонтерами

На пресс-конференции в пресс-центре ПЛН руководитель социального проекта «Тимуровцы» Элина Калинина рассказала о трех основных причинах, по которым студенты ПсковГУ становятся волонтерами и присоединяются к отряду.

«Первый тип - это люди, которым просто необходимо быть полезными. У них острая потребность в том, чтобы помогать. Второй тип людей - это те, кто приходит в отряд «Тимуровцев» потому, что им нужна повышенная стипендия. В этом нет ничего плохого, тем более что мотивация может меняться. Приходя только ради «плюшек» от университета, некоторые становятся лучшими друзьями пенсионеров, которым помогают. Еще есть третий тип людей — это те, у кого есть потребность в общении и в том, чтобы быть частью коллектива, частью нашего отряда», - рассказала Элина Калинина.

Она также пояснила, что помимо оказания помощи пенсионерам ребята встречаются на мастер-классах или совместных пикниках. По мнению Элины Калининой, волонтеры нуждаются в поощрении, это помогает мотивировать ребят и удерживать их в отряде. Лучшие члены отряда получают бесплатные билеты в кино и награждаются грамотами от партнеров проекта - Псковского облсовпрофа и Центра устойчивого развития.

«Наша главная задача - это воспитание отзывчивости и доброты к людям. Мы считаем победой тот факт, что ребята, выпускаясь из университета, продолжают делать добрые дела», - поделилась Элина Калинина.

На данный момент в отряде «Тимуровцев» числится 23 человека, однако, по словам руководителя проекта, только половина из них являются активной, безотказной частью, всегда готовой к работе.