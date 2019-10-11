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Студентам института инженерных наук ПсковГУ рассказали о производстве и сферах применения ПЭТ

12.11.2019 17:26|ПсковКомментариев: 0

Студенты института инженерных наук ПсковГУ приняли участие в лекции, посвященной полимерам, сферам применения полиэтилентерефталата и тенденциям на профильном рынке. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, разобраться в сфере ПЭТ молодым инженерам 12 ноября помог кандидат технических наук, технический консультант компании «Титан-Полимер» Виктор Керницкий.

Лектора ребятам представил директор института инженерных наук ПсковГУ Александр Дементьев. Он напомнил, что Виктор Керницкий имеет не только огромную теоретическую базу, но и серьезный практический опыт, поскольку лично участвовал в создании нескольких производств, в том числе, за рубежом, а также является автором большого количества научных публикаций и трех десятков изобретений.

Лекцию Виктор Керницкий начал со слов, что полимеры уже давно стали неотъемлемой частью жизни современного человека. При этом, подчеркнул он, несмотря на высказывания скептиков, полимерная продукция приносит обществу несомненную практическую пользу, а применяется она практически во всех сферах: от упаковки до космических кораблей.

Широко используется и такой вид термопластичных полимеров, как полиэтилентерефталат (ПЭТ): при создании тканей, упаковки, медицинских изделий, мебели, оборудования... Его применяют в парусах, галстуках, шинных кордах, транспортерных лентах, компакт-дисках и даже в банкнотах (маркировка с помощью микронитей). «Любой костюм сегодня содержит полиэстер, поскольку он повышает качество ткани. Если вы видите, что на ярлыке написано «Чистый хлопок», знайте, что это лукавство, до 10% полиэстера материал, скорее всего, все равно содержит», - поделился эксперт.

Виктор Керницкий рассказал студентам историю происхождения ПЭТ и его выхода на широкий рынок, а также обозначил, что в России весь потенциал этого полимера еще не раскрыт, ведь в нашей стране пока производится ПЭТ только бутылочного качества. Совсем другая картина вырисовывается в целом по миру: из 78 млн тонн выпускаемого полиэтилентерефталата - 54 млн идут на производство волокон и нитей, и лишь 24 млн тонн – на различные виды упаковок.

Преимущества ПЭТ очевидны - он абсолютно инертен как биологически, так и химически, поэтому и используется для всех продуктов, включая уксус. Кстати, упомянул эксперт, ПЭТ-упаковка позволяет делать продукты более полезными, потому что позволяет избежать добавления вредных консервантов. Кровь также уже давно собирают в пробирки из ПЭТ, именно потому что он химически и биологически нейтрален.

«Более того, - подчеркнул Виктор Керницкий, - ПЭТ достаточно дешев в производстве, поэтому он стал вытеснять из ряда технологических ниш другие полимеры».

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А еще полиэтилентерефталат устойчив к низким температурам и может использоваться как диэлектрик. Еще один плюс - возможность рециклинга. Во многих городах уже организован раздельный сбор, но, к сожалению, пока больше всех преуспели в технологии вторичной переработки на Западе, где провозгласили четвертую промышленную революцию и переход от линейной экономики к циркулярной.

В идеале как минимум 10% вторичного полимера должен содержать готовый продукт. В России пока лишь 170 тыс. тонн волокон ежегодно производится из вторичного ПЭТ. Еще есть над чем поработать, да и раздельный сбор мусора у нас еще не развит столь хорошо, как в европейских странах, где соответствующее законодательство гораздо жестче российского.

Виктор Керницкий также рассказал, что сегодня практически при каждом полигоне твердых бытовых отходов есть сортировочные комплексы. На некоторых из них даже устанавливают лазерные индикаторы, которые способны определить класс полимера. В переработку идут не только различные виды пластика, но и полиэтилен, и БОПЭТ-пленки.

«Более сложны в рециклинге компонентные пленки. Но сейчас есть технологии, которые без расплавления делают из таких отходов пластичный глиноподобный материал, из которого можно формовать различные изделия. Например, парковые скамьи», - добавил лектор.

Виктор Керницкий особо подчеркнул, что полиэтилентерефталат, в отличие от других полимеров, никто не запрещает в мире.

Подробно остановился эксперт и на производственном процессе, а также поделился деталями о проекте «Псковского завода Титан-Полимер». В частности, он рассказал, какой ассортимент сырья будет производится на будущем предприятии, упомянув, что основной акцент будет делаться на нити и волокна.

Вспоминая негативную реакцию некоторых оппонентов проекта, лектор заявил, что озвучиваемая критика проекта необъективна и несостоятельна. Виктор Керницкий обратил внимание на то, что ПЭТ и другие полимеры уже глубоко проникли в нашу повседневную жизнь, и отказ от них едва ли возможен.

«Ответственно заявляю: производство ПЭТ – самое чистое из всего, что существует в отрасли. Единственная труба, которая будет на предприятии - труба газовой котельной. Единственный побочный продукт реакции синтеза - вода. Реакторы работают под вакуумом и попадание кислорода воздуха в них недопустимо, поскольку привело бы к окислению и порче продукта», - подчеркнул эксперт.

Он также объяснил, почему инвестор выбрал для реализации своего проекта Псковскую область: «Производится пленки будет больше, чем требует российский рынок, а из вашего региона ее максимально удобно и выгодно экспортировать».

«Большую химию разводить в Псковской области никто не собирается, - заверил Виктор Керницкий. - Прежде всего, потому что это экономически невыгодно».

В заключение он попросил ребят не относится предвзято к полимерам. Студенты в свою очередь поблагодарили эксперта за интересную лекцию, рассказанную доступным даже не химикам языком.

 

Производство ПЭТ: 
только факты. ИНФОГРАФИКА

 

Виктор Иосифович Керницкий, к.т.н., окончил Тверской политехнический институт, аспирантуру МИХМ. Более 20 лет работал в НИИ синтетических волокон, руководил отделом создания оборудования для производства волокнообразующих полимеров. Принимал участие в создании производств полиэфирных волокон в Могилеве, Курске, Губене (Германия). Около 15 лет работал техническим директором и директором российско-германского совместного предприятия. Более пяти лет являлся региональным представителем немецких компаний «Циммер» и «Лурги». Принимал участие в строительстве полиэфирных производств в Твери («Тверской полиэфир», «Сибур ПЭТФ»), крупного полиэфирного комплекса в Клайпеде (Литва), а также полиамидных заводов в Гродно, Фергане, Волжском, Тольятти и Щекино.

Теги: #ПсковГУ #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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