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Экономика

Что такое текстильный ПЭТ и насколько он экологичен?

06.09.2019 11:57|ПсковКомментариев: 0

Благодаря широкой общественной дискуссии, проект по строительству завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино» вызывает много вопросов у псковичей, как к конкретному проекту якорного инвестора главной инвестплощадки региона, так и к полимерной отрасли в целом. Они интересуются вопросами экологической безопасности, наличием спроса на профильных рынках и экономическим эффектом от подобных предприятий.

Мы продолжаем знакомить наших читателей с особенностями производства полиэтилентерефталата (ПЭТ), которое эксперты называют высокоэкологичным и одним из самых перспективных направлений российской промышленности.

 


ПЭТ - это не только бутылки

Существует заблуждение, что ПЭТ используется только для изготовления пластиковой тары и упаковки. Однако полиэтилентерефталат применяется еще и для производства полиэфирных волокон и нитей (в том числе медицинских), тканей, а также нетканых материалов.

На фоне растущего спроса специализированные заводы могут обеспечить страну востребованной ПЭТ-тарой, а вот сырье для полимерных нитей, волокон и медицинских изделий в России пока не производит никто. Псковский завод «Титан-Полимер» как раз намерен восполнить этот пробел, ведь это предприятие будет ориентировано на производство именно такого - текстильного ПЭТ.

При этом инвестор планирует решить сразу несколько задач - выполнение программы импортозамещения, создание промышленного кластера в регионе, подразумевающего развитие смежных производств, открытие новых рабочих мест и рост поступлений в бюджеты всех уровней. Не стоит забывать и про планы «Титан-Полимер» совместно с ПсковГУ развивать науку и профильное образование.

Что же такое текстильный ПЭТ, насколько экологично его производство и насколько оправдано открытие предприятия по его выпуску сегодня? Давайте разбираться.

Не секрет, что текстильная отрасль в нашей стране переживает не лучшие времена. Где-то она полностью уничтожена, а где-то ее развитию мешает отсутствие сырья, которое приходится втридорога закупать за рубежом. Да, у нас есть предприятия, которые выпускают нить для шинного корда и для транспортировочных лент, но гранулы им приходится закупать в Китае, Индии.

Повторим, в России ПЭТ текстильного и пленочного назначения (в отличие от бутылочного, производимого в объеме около 600 тыс. тонн в год) пока не выпускается. Организация его выпуска в объеме 170 тысяч тонн в год и двухосно ориентированных пленок (БОПЭТ) на его основе (в объеме около 70 тысяч тонн в год) будет реализовываться компанией «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино».

Несравненный БОПЭТ

Анализ рынка показывает, что БОПЭТ (биаксиально-ориентированные) пленки очень востребованы и находят широкое применение, прежде всего в упаковке. Они газонепроницаемы, прозрачны, стойки к механическим воздействиям, низким температурам, нетоксичны, сохраняют свойства при повышенной влажности, на них легко наносятся красители. В сравнении с другими базовыми полимерами, они вне конкуренции по своим барьерным свойствам, утверждают эксперты.

Преимущества многослойной пластиковой упаковки с использованием БОПЭТ очевидны: высокая прозрачность, легкость, отсутствие ограничений в дизайне, высокие возможности декорирования, создание заданного барьера к газам и ультрафиолетовому излучению... Поэтому многослойная барьерная тара с применением ПЭТ-пленок уверенно переходит в новые для себя сегменты.

Но опять же не единой упаковкой живет рынок. Нуждается в БОПЭТ-пленке и электротехническая отрасль (кабели, изоляция, ламинаты), и медицина (рентгеновские пленки, имплантаты, тубы), и промышленность (пленка для окон, автомобильных стекол и т.д.).

Одной из целей проекта «Титан Полимер» является импортозамещение БОПЭТ-пленки на внутреннем рынке и ее экспорт в Европу.

«Производство пленки с точки зрения экологии совершенно безопасное и даже не подлежит экологической экспертизе, поскольку по чистоте близко к «чистой комнате». Современные пленочные агрегаты, работающие на скорости более 500 м/мин при ширине пленки 8700 мм и диапазоне толщин от 8 до 125 мкм, требуют идеальной чистоты воздуха, охлаждающей воды. Беспыльные полы, приточная вентиляция с тонкими фильтрами, исключающими попадание пыли на пленку, специальная одежда персонала (бахилы, халаты, шапочки и т.д.) призваны обеспечить стерильность пленки», - рассказали специалисты Псковского завода «Титан-Полимер».

По их словам, отходы пленки (кромка) практически полностью будут возвращаться на производство. Использованная БОПЭТ-пленка прекрасно перерабатывается повторно в толстую пленку и листы, штапельное волокно, нетканые материалы и т.п. Переработка использованной многослойной пленки технологически сложнее, но, тем не менее, и она успешно перерабатывается с минеральными наполнителями в различные формуемые изделия, например, черепицу, тротуарную плитку или поддоны.

Перспективный ПЭТ

Что касается текстильного ПЭТ, то, по мнению специалистов, данное направление в РФ является очень перспективным с учетом наработок советской школы производства, переработки и применения полимеров (в частности полиэфиров), а также колоссальных запасов углеводородного сырья, из которого создаются первичные компоненты для производства химических волокон. В этом контексте можно говорить еще и об импортозамещении и экпортоориентированности продукции отечественного легпрома.

В компании «Термопол», пятнадцать лет разрабатывающей и выпускающей нетканые утеплители, считают, что основной тенденцией развития технического текстиля для одежды сегодня является направление IFS (intelligent fiber system), которое меняет подходы к конструированию одежды. Особенно актуальным это является для Российской Федерации, расположенной в нескольких климатических зонах.

Разрабатываемые нетканые материалы способны эффективно осуществлять терморегуляцию под одёжного пространства как в состоянии покоя, обеспечивая тепловой комфорт, так и во время физической активности человека, поглощая избыточное количество влаги и способствуя ее быстрому отведению. Применение указанных разработок находит применение и в повседневной одежде, и в высокой моде, и в армейском обмундировании, и даже в космосе.

В России уже появились и универсальные и многофункциональные материалы, которые относятся к идеологии «Эволюция ТЕРМО». Так, появилось поколение разработок «новой генерации» российской теплозащитной продукции, например, «Холлофайбер ТЕРМО» (с эффектом саморегуляции), «Холлофайбер КАРБО» (защита от воздействия электрической дуги) и «Холлофайбер НГ» (огнестойкий материал с индексом ограниченного распространения пламени 3) и др. На фоне значительного интереса к инновациям технического текстиля и указанным новинкам, отмечается устойчивый спрос на традиционные термоизоляционные материалы, такие как «Холлофайбер СОФТ», «Холлофайбер Волюметрик», «Холлофайбер ПРОФИ» и прочие.

В компании «Термопол» прогнозируют дальнейший рост спроса на инновационный и умный текстиль, композиционные материалы, модифицированные полимеры, и расширение сфер применения нетканых материалов. Это и медицина, и автопром, текстильная и легкая промышленности, мебельная индустрия, дорожное строительство, другие отрасли.


Источник: iStock

Экология превыше всего

Напомним, что синтез ПЭТ в проекте «Титан-Полимер» реализуется по высокоэффективной европейской технологии. Производство расплава ПЭТ осуществляется на двух непрерывных технологических линиях, совершенно независимых друг от друга, что позволяет производить на них два ассортимента продукции одновременно.

В основу производства положен метод этерификации терефталевой кислоты этиленгликолем с последующей поликонденсацией продуктов этерификации в расплаве. Выпускаемый на одной из линий гранулят ПЭТ предназначен для формования БОПЭТ-пленки. Гранулят с другой линии может выпускаться как с показателями, требуемыми для формования БОПЭТ-пленки, так и с показателями, необходимыми для формования полиэфирных волокон и нитей.

«В проекте учтены и устранены замечания, выявленные при освоении предыдущих версий технологии в различных странах, и внесены улучшения в ее аппаратурное оформление и технологические параметры. При этом при проектировании учтены требования российских норм и правил и проведена адаптация исполнения некоторых позиций оборудования (повышен класс взрывозащиты, снижен уровень шума и т.п.), с целью обеспечения действующих в РФ нормативных требований», - рассказали специалисты ООО «Титан-Полимер».

На предприятии утверждают, что принятая в проекте технология на сегодняшний день является одной из самых энергоэффективных, потому что она характеризуется низкими удельными расходами сырья, гибкостью и простотой в обслуживании, и требует минимальных площадей для размещения. При этом она надежна и безотказна в эксплуатации, широко апробирована и имеет референции за рубежом.

«Технология, используемая в проекте, имеет лучшие показатели по сравнению с показателями наилучших доступных технологий. Относительно экологии производства ПЭТ пленочных и текстильных марок можно отметить, что она еще чище, чем у производств ПЭТ бутылочного назначения: более короткая технология (ниже вязкость полимера IV), отсутствует твердофазная дополиконденсация. ПЭТ давно признан во всем мире самым экологически безопасным из всех термопластичных крупнотоннажных полимеров. Такой вывод содержится и в фундаментальном исследовании российских ученых, которые провели сравнительный анализ экологической безопасности базовых термопластичных полимерных материалов», - подчеркнули на Псковском заводе «Титан-Полимер».

Производство ПЭТ: 
только факты. ИНФОГРАФИКА

Еще один плюс - отходы ПЭТ прекрасно перерабатываются в широкую гамму продукции: бутылки, штапельное волокно, пленки, литьевые изделия, полиолы, алкидные лаки и краски, полиэфирный клей и т.д. В России перерабатывается около 180 тысяч тонн ПЭТ отходов. Они настолько востребованы, что даже импортируются в РФ в объеме около 10 тысяч тонн в год.

 

Потенциал для развития производства текстильного ПЭТ и БОПЭТ-пленки в России есть. На это указывают и инвесторы, и независимые эксперты. Это растущий рынок в нашей стране со стабильным спросом. Текстильное направление ПЭТ в РФ пока развито недостаточно, но это не значит, что ситуацию нельзя переломить.

 

Публикация подготовлена на основе материалов, предоставленных пресс-службой Псковского завода «Титан-Полимер», и независимых исследований

Теги: #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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