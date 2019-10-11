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Наталья Ильина: Еще два дополнительных соглашения будут подписаны с «Титан-Полимером»

«Соглашение с ГК «Титан-Полимер» не просто рамочное, оно определяет главные направления взаимодействия - это образовательная деятельность, научная и исследовательская работа, прикладная наука и инновационная составляющая. К соглашению, которое подписано сегодня, обязательно будут уточняющие соглашения», - заявила врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина сегодня, 10 декабря, на встрече-подписании соглашения о сотрудничестве с ГК «Титан-Полимер».

«Как только произойдет первый набор на новое направление, определенный процент студентов должны заключить договор о целевом обучении с «Титан-Полимером». Во-первых, это даст социальные гарантии нашим студентам в трудоустройстве и каком-то дополнительном пакете. Второе, так как будут вкладываться инвестиции, у нашего региона точно будут кадры. Мы понимаем, что подготовка кадров будет систематической», - поделилась врио ректора ПсковГУ.

Наталья Ильина также отметила, что для развития производства «Титан-Полимеру» необходимы будут исследования, а значит, второе соглашение будет касаться исследовательской деятельности. «Речь идет о создании научно-исследовательской площадки не на территории ПсковГУ, а на территории производства», - заявила она.

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«Мы неоднократно говорили, что в рамках каждой образовательной программы, которая создается с работодателем или с другим академическим партнером, мы переводим часть образовательного процесса на производство. Для нас это очень важно, так как в этом случае идет софинансирование в отношении образовательной программы. Вклад в нашего студента будет не только со стороны министерства науки и высшего образования, но и со стороны работодателя. Эта схема прекрасно отработана на ряде других партнерских взаимоотношений и это же заложено в нацпроекте «Образование»», - рассказала Наталья Ильина.

Она также отметила, что специально разработан профиль обучения «Защита окружающей среды и промышленной экологии». «Внутри образовательной программы четко определено три модуля: это фундаментальная подготовка, прикладная подготовка по химическим технологиям и обязательно - техносферная безопасность, то есть экология в сфере техносферной безопасности. Наш выпускник будет иметь все три блока этих компетенций. Мы начнем обучение с сентября 2020 года. Все процедуры по подготовке пакета документов и лицензирования в Рособрнадзоре выполнены, после подписания соглашения мы имеем право отправить этот пакет на лицензирование новой образовательной программы», - заключила врио ректора ПсковГУ.