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Открыт прием заявок на межвузовский фестиваль «Университет Звезд»

В ПсковГУ открыт прием заявок на межвузовский фестиваль «Университет Звезд». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, заявку по следующим направлениям: вокальное, танцевальное, исполнительское, театральное мастерство, оригинальный жанр, конферанс, журналистика.

Прием заявок для участия в фестивале студенческого художественного творчества «Университет звезд - 2018» продолжится до пятницы, 12 октября. «Успей заявить о себе! Заполняй электронную форму по ссылке>>>», - призывают студентов.

Подробности в группе: https://vk.com/fuzpskgu.

Положение о межвузовском фестивале «Университет Звезд».