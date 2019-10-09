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Праздник к Дню матери провели студенты ПсковГУ для учеников Островской коррекционной школы

19 ноября сотрудники Псковского областного отделения Российского детского фонда вместе со студентами Псковского государственного университета навестили учеников Центра специального образования №2 в Острове. Под руководством доцента кафедры общего среднего образования и социального проектирования Светланы Бурениной будущие социальные работники подготовили и провели для детей несколько творческих мастер-классов и квест, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском Детском фонде.

В мероприятии активно участвовали ученики 1-6 классов. Дети из начальной школы делали красочные открытки для своих мам и участвовали в викторине. А ученики 5-6 классов проходили квест, где отгадывали названия песен про мам, проходили задания на ловкость, делали семейные башни и разгадывали ребусы.

Праздник закончился концертом под названием «В кругу друзей». Дети поблагодарили гостей стихами и песнями, а студенты наградили самых активных ребят грамотами и призами. Закончился концерт общим танцевальным флешмобом.

В филиале Центра специального образования №2 в Острове обучается около 90 детей с особенностями в развитии. Ребята всегда рады новым знакомствам, общению и играм.

Детский фонд благодарит студентов «Института образования и социальных наук» направления «Социальная работа» за подготовленную программу, сладкие призы и канцелярские товары в подарок детям.