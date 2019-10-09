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ПсковГУ приглашает на традиционный зимний бал

Зимний студенческий бал ПсковГУ обрел в этом году новый формат. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, на этот раз гости бала будут вовлечены в увлекательную историю. Сценарий бала вдохновлен мотивами диснеевского мультфильма «Золушка».

Кадр из диснеевского мультфильма «Золушка».

Прямо на балу гости смогут разучить бальные танцы - польку, ручеек, серпантин, контрданс и другие. С гостями будут работать хореографы.

По традиции участники выберут короля и королеву бала. В этом году на титул номинированы 3 пары. Также будут работать салоны: фотосалон, гадальный, литературный и игральный. Новой площадкой станет салон мастер-классов: бойцы студенческого педагогического отряда «Снежный кот» научат гостей делать интересный поделки своими руками.

Откроет бал врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина. Участниками живописного мероприятия станут студенты всех 6 институтов вуза, студенты Колледжа ПсковГУ и учащиеся университетских профильных классов.

Бал состоится 25 декабря в 18.00 в СРК «Простория» (Иркутский переулок, 2).