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Студенты ПсковГУ подняли проблему эксплуатации морских млекопитающих на федеральном конкурсе законотворчества

В Москве подведены итоги заочного этапа XIV Всероссийского конкурса молодежи среди образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». Лауреатами признаны четыре студентки 4 курса Института права, экономики и управления ПсковГУ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Как отмечает директор института Александр Стрикунов, девушки на протяжении всего периода обучения проявляют интерес к реформированию действующего законодательства в различных отраслях права, отражая это в своих многочисленных научных исследованиях.

Анастасия Алексеева и Елизавета Иванушкина изучили правовое регулирование использования морских млекопитающих в культурно-развлекательных целях и описали правовые пробелы в области их перевозки. Студентки стали лучшими в направлении «Образование, наука, здравоохранение и культура».

«По всему миру люди отказываются от использования животных в культурно-развлекательных целях - в цирках и дельфинариях, - рассказала Елизавета. - Самыми незащищенными, на наш взгляд, являются морские млекопитающие, используемые для выступлений в передвижных дельфинариях. Проблема состоит в невозможности обеспечения нормальных условий транспортировки и содержания».

Девушки предложили запретить передвижные дельфинарии на территории РФ путем внесения изменений в ст. 15 Федеральный закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.12.2018 N 498-ФЗ, а также принять проект специального регламента, устанавливающего правила перевозки морских млекопитающих.

«На наш взгляд, это поможет снизить толерантное отношение общества к жестокой практике эксплуатации животных», - уверена Елизавета Иванушкина.

Работа Маргариты Барихновской рассмотрела проблемы эффективности суверенитета Российской Федерации как инструмента обеспечения независимости государства в международных отношениях и его самостоятельности во внутренних, а также предложила пути решения этих проблем. Ее работа одержала победу в направлении «Государственное строительство и конституционные права граждан».

«Вопросы как государственного суверенитета, так и гражданского общества при современных условиях актуализированы вплоть до международного уровня. Государство может достигнуть своей независимости в том числе и через реализацию институтов гражданского общества, так как если развит внутригосударственный суверенитет, то развитию поддается и международный», - объясняет студентка.

Алена Матвеева изучила проблематику регулирования статуса воспроизведённых лекарственных препаратов, или дженериков, на российском рынке. Воспроизведенный лекарственный препарат – это препарат, который имеет такой же качественный и количественный состав действующих веществ в такой же лекарственной форме, что и референтный, то есть, оригинальный. Работа признала лучшей в номинации «Образование, наука, здравоохранение и культура».

«В частности я обратила внимание на проблемы регулирования на стадиях производства: необходимость контроля качества сырья, уменьшения допустимого процента внесения изменений в первоначальный состав, а также реализации - государственной поддержке экспорта дженериков», - рассказывает студентка.

По результатам тура тезисы студенток опубликованы во втором томе Сборника работ участников XIV Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива». Наиболее перспективные проекты молодёжи, представленные на конкурс, могут стать реальными законодательными инициативами. Студенткам вручены дипломы Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Дипломом за подготовку лауреатов XIV Всероссийского заочного конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» награждён также заведующий кафедрой гражданского права и процесса Егоров Вячеслав Елизарович, который является научным руководителем молодых исследователей в сфере законотворческих инициатив.

Конкурс проводится Федеральным Собранием Российской Федерации и Национальной системой развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция».