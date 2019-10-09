←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Тимуровцы ПсковГУ
Технологический симпозиум
Плазменная переработка мусора
Школа успешного абитуриента
Наталья Ильина о «Моглино»
Реализация «Рижской инициативы»
Гордость университета
ещё Универ / Студенческий городок 09.10.2019 17:510 Как волонтеры ПсковГУ работают с пенсионерами? 13.11.2019 20:520 Студенты ПсковГУ подняли проблему эксплуатации морских млекопитающих на федеральном конкурсе законотворчества 11.11.2019 19:590 Из ПсковГУ в «РосКосмос»: студенты вернулись с форума «КосмоСтарт 2019» с новыми идеями 10.10.2019 17:510 Гребцы ПсковГУ показали достойные результаты на соревнованиях в Казани 09.10.2019 17:510 Как волонтеры ПсковГУ работают с пенсионерами? 07.10.2019 17:063 Михаил Ведерников: Во время практики студентов ПсковГУ в администрации «принеси, подай» быть не должно
Универ / Студенческий городок

Студенты ПсковГУ подняли проблему эксплуатации морских млекопитающих на федеральном конкурсе законотворчества

13.11.2019 20:52|ПсковКомментариев: 0

В Москве подведены итоги заочного этапа XIV Всероссийского конкурса молодежи среди образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». Лауреатами признаны четыре студентки 4 курса Института права, экономики и управления ПсковГУ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза. 

Как отмечает директор института Александр Стрикунов, девушки на протяжении всего периода обучения проявляют интерес к реформированию действующего законодательства в различных отраслях права, отражая это в своих многочисленных научных исследованиях.

Анастасия Алексеева и Елизавета Иванушкина изучили правовое регулирование использования морских млекопитающих в культурно-развлекательных целях и описали правовые пробелы в области их перевозки. Студентки стали лучшими в направлении «Образование, наука, здравоохранение и культура».

«По всему миру люди отказываются от использования животных в культурно-развлекательных целях - в цирках и дельфинариях, - рассказала Елизавета. - Самыми незащищенными, на наш взгляд, являются морские млекопитающие, используемые для выступлений в передвижных дельфинариях. Проблема состоит в невозможности обеспечения нормальных условий транспортировки и содержания».

Девушки предложили запретить передвижные дельфинарии на территории РФ путем внесения изменений в ст. 15 Федеральный закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.12.2018 N 498-ФЗ, а также принять проект специального регламента, устанавливающего правила перевозки морских млекопитающих.

«На наш взгляд, это поможет снизить толерантное отношение общества к жестокой практике эксплуатации животных», - уверена Елизавета Иванушкина.

Работа Маргариты Барихновской рассмотрела проблемы эффективности суверенитета Российской Федерации как инструмента обеспечения независимости государства в международных отношениях и его самостоятельности во внутренних, а также предложила пути решения этих проблем. Ее работа одержала победу в направлении «Государственное строительство и конституционные права граждан».

«Вопросы как государственного суверенитета, так и гражданского общества при современных условиях актуализированы вплоть до международного уровня. Государство может достигнуть своей независимости в том числе и через реализацию институтов гражданского общества, так как если развит внутригосударственный суверенитет, то развитию поддается и международный», - объясняет студентка.

Алена Матвеева изучила проблематику регулирования статуса воспроизведённых лекарственных препаратов, или дженериков, на российском рынке. Воспроизведенный лекарственный препарат – это препарат, который имеет такой же качественный и количественный состав действующих веществ в такой же лекарственной форме, что и референтный, то есть, оригинальный. Работа признала лучшей в номинации «Образование, наука, здравоохранение и культура».

«В частности я обратила внимание на проблемы регулирования на стадиях производства: необходимость контроля качества сырья, уменьшения допустимого процента внесения изменений в первоначальный состав, а также реализации - государственной поддержке экспорта дженериков», - рассказывает студентка.

По результатам тура тезисы студенток опубликованы во втором томе Сборника работ участников XIV Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива». Наиболее перспективные проекты молодёжи, представленные на конкурс, могут стать реальными законодательными инициативами. Студенткам вручены дипломы Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Дипломом за подготовку лауреатов XIV Всероссийского заочного конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» награждён также заведующий кафедрой гражданского права и процесса Егоров Вячеслав Елизарович, который является научным руководителем молодых исследователей в сфере законотворческих инициатив.

Конкурс проводится Федеральным Собранием Российской Федерации и Национальной системой развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция».

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
13.11.2019, 20:520 Студенты ПсковГУ подняли проблему эксплуатации морских млекопитающих на федеральном конкурсе законотворчества 13.11.2019, 20:110 Ученые из МГУ прочитают открытые лекции в Институте медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ 13.11.2019, 19:110 В рамках проекта «Без срока давности» в Пскове состоится презентация фильма «Учености плоды» 13.11.2019, 17:020 Эксперт из МГПУ научил псковских студентов вести уроки современно
12.11.2019, 18:550 Инженерная олимпиада «Звезда»: первый этап отборочного тура прошел на площадке ПсковГУ 12.11.2019, 18:058 ПсковГУ в партнерстве с «Титан-Полимером» готовится к запуску новой образовательной программы «Химические технологии» 12.11.2019, 17:262 Студентам института инженерных наук ПсковГУ рассказали о производстве и сферах применения ПЭТ 12.11.2019, 17:211 Студент медфака ПсковГУ представил проект о генетическом возрасте на Саммите молодых ученых
11.11.2019, 21:350 Передовые технологии в области герниологии изучили студенты медфака ПсковГУ в Москве 11.11.2019, 19:590 Из ПсковГУ в «РосКосмос»: студенты вернулись с форума «КосмоСтарт 2019» с новыми идеями 11.11.2019, 18:320 Студенты ПсковГУ прошли независимую оценку качества подготовки обучающихся 11.11.2019, 16:100 Проректор по научной работе рассказал о разработках лаборатории экологических исследований ПсковГУ на неделе науки в Берлине
10.11.2019, 18:427 Эксперт ПсковГУ на семинаре по урбанистике: Причина затоплений – глобальное изменение климата 10.11.2019, 10:010 Cтуденты Института инженерных наук ПсковГУ приняли участие в 3-м сезоне Межрегионального кейс-чемпионата «Авангард» 08.11.2019, 22:373 Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина вошла в президиум Совета ректоров СЗФО 08.11.2019, 17:400 ПсковГУ станет модельной площадкой по реализации магистерских программ для историков
07.11.2019, 17:041 Студентки ПсковГУ прошли во второй этап конкурса «Магистры русского языка» 07.11.2019, 15:280 ПсковГУ приняли в Научно-образовательную теологическую ассоциацию 06.11.2019, 17:150 Проект ПсковГУ по непрерывному образованию вошел в десятку лучших - эксперты Минобрнауки 06.11.2019, 15:090 Наталья Ильина обсудила создание учебных лабораторий в ПсковГУ на Технологическом симпозиуме
06.11.2019, 11:090 Студентка из Пскова поможет школьникам со всей России определиться с профессией 05.11.2019, 18:101 Школьники города Пскова примут участие в профориентационном занятии «Профессионалы будущего - 2019» 29.10.2019, 15:580 ПсковГУ приглашает 10-классников в «Школу успешного абитуриента» 28.10.2019, 18:170 В ПсковГУ пройдет открытая лекция директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова
28.10.2019, 11:150 Семинар по налоговой грамотности провели псковские налоговики для студентов-экономистов ПсковГУ 25.10.2019, 15:1216 Руководитель социального проекта «Тимуровцы» рассказала, почему студенты становятся волонтерами 22.10.2019, 21:108 Эксперт ПсковГУ рассказал, как стать успешным фермером 22.10.2019, 18:310 ПсковГУ включается в реализацию проекта трансграничного сотрудничества «Рижская инициатива»
22.10.2019, 17:010 Молодежный маршрут «Жемчужное ожерелье Святой Руси» презентуют в Пскове 21.10.2019, 19:541 Российское дошкольное образование – это тренд: преподаватели из Беларуси прошли стажировку в ПсковГУ 21.10.2019, 18:323 Наталья Ильина: Резиденты «Моглино» могут стать ключевыми фигурами в стратегии научно-технического развития региона 21.10.2019, 16:440 Преподаватели ПсковГУ оказались в числе победителей конкурса «Лучший лектор»
21.10.2019, 11:500 Переход на плазменную переработку мусора предложил ученый ПсковГУ на Евразийском промышленном конгрессе 18.10.2019, 22:140 Французские художницы расскажут студентам ПсковГУ, как создаются книги для детей 18.10.2019, 20:4011 «Хуже скобарей и нет никого»: исследователь ПсковГУ посвятила диссертацию псковским этнонимам 18.10.2019, 14:042 Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров поддержал сотрудничество «Титан-полимера» и ПсковГУ
17.10.2019, 17:000 Tele2 и Псковский государственный университет договорились о сотрудничестве 16.10.2019, 17:280 Более 350 человек проверили свой уровень знания цифровой среды в ПсковГУ 16.10.2019, 13:240 В ПсковГУ стартовал VII Международный молодежный форум проектных инициатив «Наследники» 15.10.2019, 16:530 «Наука» ищет лидеров нового поколения
15.10.2019, 15:400 Наталья Ильина вошла в состав рабочей группы правительства РФ по разработке новой модели госконтроля в сфере образования 15.10.2019, 10:410 Известный кардиолог проводит лекции для студентов медфака ПсковГУ 15.10.2019, 09:560 ПсковГУ приглашает на программу профереподготовки «Корпоративный юрист» 14.10.2019, 17:280 VII Международный молодежный форум проектных инициатив открывается в ПсковГУ 16 октября
14.10.2019, 11:340 ПсковГУ отмечает 8-летие 11.10.2019, 16:130 У нас мало «цифры», и это хорошо - директор сельской школы 11.10.2019, 15:480 Ученический проект ПсковГУ интересен тем, кто думает о будущем - директор псковской школы 11.10.2019, 15:130 Наша школа может позволить себе быть кузницей кадров - директор псковской гимназии
11.10.2019, 13:520 Будущий педагог должен знать о том, как работать в школе, с первых курсов - проректор ПсковГУ 11.10.2019, 13:330 Наталья Ильина представила стратегию подготовки педагогических кадров в ПсковГУ 11.10.2019, 12:450 Смысл фразы «У него было безоблачное детство» стремительно меняется - доктор педагогических наук Елена Казакова 11.10.2019, 12:260 Вера Емельянова: ПсковГУ является главной образовательной площадкой региона, и педагогическая общественность обязана использовать ее максимальный потенциал
10.10.2019, 20:263 «Среди наших студентов найдутся желающие учиться в Пскове»: доктор Патрисия Суппес из США о визите ПсковГУ 10.10.2019, 19:172 Медики ПсковГУ обсудили вопросы подготовки медицинских кадров на международном форуме 10.10.2019, 18:570 Более 250 человек написали Всероссийский экономический диктант в ПсковГУ 10.10.2019, 17:510 Гребцы ПсковГУ показали достойные результаты на соревнованиях в Казани
09.10.2019, 17:510 Как волонтеры ПсковГУ работают с пенсионерами? 09.10.2019, 15:570 ПсковГУ и Рижский технический университет будут сотрудничать в научной и образовательной сферах 09.10.2019, 12:261 Студенты ПсковГУ прошли учебную практику в Германии 07.10.2019, 19:260 Член-корреспондент РАО Елена Казакова станет наставником Института образования и социальных наук ПсковГУ
07.10.2019, 17:520 ПсковГУ приглашает учащихся 9 классов на курсы по подготовке к сдаче ОГЭ 07.10.2019, 17:063 Михаил Ведерников: Во время практики студентов ПсковГУ в администрации «принеси, подай» быть не должно 07.10.2019, 15:280 Студенты ПсковГУ будут проходить непрерывную практику в органах исполнительной власти Псковской области 07.10.2019, 13:290 Разработки инжинирингового центра ПсковГУ отличились на конференции в Севастополе
07.10.2019, 11:010 В ПсковГУ пройдет профориентационный марафон для школьников 04.10.2019, 12:250 В ПсковГУ прошел первый день Школы игропрактики 03.10.2019, 16:321 Внедрять игровые методики в образование и бизнес обучают московские коучи на базе ПсковГУ 03.10.2019, 16:040 Ученые ПсковГУ обсуждают вопросы исторической германистики на конференции в Беларуси
03.10.2019, 15:160 Институт математического моделирования и игропрактики создали на базе ПсковГУ 02.10.2019, 14:070 В ПсковГУ пройдет образовательный интенсив по геймификации 02.10.2019, 08:410 ПсковГУ приглашает на интенсивные курсы по подготовке к ЕГЭ 01.10.2019, 21:580 Представители ПсковГУ поделились опытом развития инжиниринга в Пскове
01.10.2019, 21:050 Новые образовательные методики изучает преподаватель ПсковГУ на семинаре в Риге 01.10.2019, 18:461 Гете-Институт на форуме в ПсковГУ провел семинар о ругательствах в немецком языке 01.10.2019, 17:530 Более 100 учителей приняли участие в Региональном дне немецкого языка в ПсковГУ 01.10.2019, 16:540 Интеллектуальную площадку по объектам ЮНЕСКО организовал ПсковГУ и партнеры в День туризма
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.