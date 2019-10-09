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Смена по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий откроется в ПсковГУ 13 января

Тематическая смена проекта «Кампус» по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий откроется в ПсковГУ 13 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, бесплатно участвовать в федеральном проекте кампуса на базе ПсковГУ будут 162 школьника из Пскова, Псковского района, Печорского района и Витебска (Беларусь).

Миссия кампуса - создание в период каникул уникальной практико-ориентированной образовательной среды, направленной на подготовку будущих кадров. На смене школьникам расскажут о комбинаторных задачах, графах, их применении, планировании, сложных сетях и искусственном интеллекте. Участники познакомятся с высокоуровневым объектно-ориентированным языком программирования Python, цифровыми и сквозными технологиями. Также школьники встретятся с известными современными учеными, например, в качестве спикера выступит математик и популяризатор науки Андрей Райгородский.

Занятия на тематической смене для школьников проведут ведущие преподаватели Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ. Участие в тематической смене «Дискретная математика, информатика, цифровые технологии. Шаг в будущее» примут победители и участники конкурсных мероприятий по математике, информатике, физике, а также учащиеся, интересующиеся данной предметной областью.

Напомним, проведение смены кампуса «Дискретная математика, информатика, цифровые технологии. Шаг в будущее» состоится с 13 по 22 января на базе Псковского государственного университета и охватит все актуальные и передовые направления дискретной математики, информатики и цифровых технологий.

С начала января стартовали 11 смен кампуса в девяти регионах России. Участниками проектных школ кампуса молодежных инноваций являются юные исследователи и изобретатели в возрасте от 12 до 17 лет и их родители. Основные направления, реализуемые сменах: цифровые технологии, энергетика, виртуальная и дополненная реальность, биотехнологии, автотранспортные системы, IT, геонавигационные системы, промышленный дизайн, аэрокосмические технологии.