←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПсковГУ в трендах
Жизнь иностранных студентов
Новые научные лаборатории
Центр открытого образования В Финляндии
Гордость университета
Игропрактики за рубежом
Новые возможности для каждого
ещё Студенческий городок 09.10.2019 17:510 Как волонтеры ПсковГУ работают с пенсионерами? 13.01.2020 11:080 Смена по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий откроется в ПсковГУ 13 января 10.01.2020 17:330 Победители юридической олимпиады получили награды из рук прокурора Псковской области 23.12.2019 11:360 ПсковГУ приглашает на традиционный зимний бал 11.12.2019 18:300 Актер Виталий Гогунский спел известную песню из сериала «Универ» с псковскими студентами. ВИДЕО 11.12.2019 17:540 Виталий Гогунский рассказал студентам ПсковГУ, как выйти из творческого кризиса
Универ / Студенческий городок

Смена по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий откроется в ПсковГУ 13 января

13.01.2020 11:08|ПсковКомментариев: 0

Тематическая смена проекта «Кампус» по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий откроется в ПсковГУ 13 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, бесплатно участвовать в федеральном проекте кампуса на базе ПсковГУ будут 162 школьника из Пскова, Псковского района, Печорского района и Витебска (Беларусь).

Миссия кампуса - создание в период каникул уникальной практико-ориентированной образовательной среды, направленной на подготовку будущих кадров. На смене школьникам расскажут о комбинаторных задачах, графах, их применении, планировании, сложных сетях и искусственном интеллекте. Участники познакомятся с высокоуровневым объектно-ориентированным языком программирования Python, цифровыми и сквозными технологиями. Также школьники встретятся с известными современными учеными, например, в качестве спикера выступит математик и популяризатор науки Андрей Райгородский

Занятия на тематической смене для школьников проведут ведущие преподаватели Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ. Участие в тематической смене «Дискретная математика, информатика, цифровые технологии. Шаг в будущее» примут победители и участники конкурсных мероприятий по математике, информатике, физике, а также учащиеся, интересующиеся данной предметной областью.

Напомним, проведение смены кампуса «Дискретная математика, информатика, цифровые технологии. Шаг в будущее» состоится с 13 по 22 января на базе Псковского государственного университета и охватит все актуальные и передовые направления дискретной математики, информатики и цифровых технологий.

С начала января стартовали 11 смен кампуса в девяти регионах России. Участниками проектных школ кампуса молодежных инноваций являются юные исследователи и изобретатели в возрасте от 12 до 17 лет и их родители. Основные направления, реализуемые сменах: цифровые технологии, энергетика, виртуальная и дополненная реальность, биотехнологии, автотранспортные системы, IT, геонавигационные системы, промышленный дизайн, аэрокосмические технологии.

Теги: #ПсковГУ #опорный университет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
13.01.2020, 11:080 Смена по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий откроется в ПсковГУ 13 января 10.01.2020, 17:330 Победители юридической олимпиады получили награды из рук прокурора Псковской области 10.01.2020, 16:220 Цифровые сертификаты на обучение начнут выдавать в Псковской области 10.01.2020, 15:461 Почти 4,5 тыс. человек прошли бесплатное обучение в рамках проекта «Новые возможности для каждого» в ПсковГУ
10.01.2020, 12:531 Представители ПсковГУ презентовали в Финляндии Центр открытого образования 10.01.2020, 11:331 Известный математик поделится своими знаниями с участниками тематической смены в ПсковГУ 09.01.2020, 14:320 Практические занятия для студентов-медиков ПсковГУ провел профессор из Гомельского университета 07.01.2020, 19:582 В ПсковГУ созданы лаборатории для исследований в сфере нанотехнологий и биоинженерии
30.12.2019, 10:551 Иностранный студент ПсковГУ: Не стесняйтесь говорить о проблемах! 29.12.2019, 10:525 В ПсковГУ иностранных студентов привлекает сильная языковая школа и постоянная поддержка – преподаватель университета 28.12.2019, 18:199 Преподаватель ПсковГУ об иностранных студентах: Они учат нас радоваться жизни 28.12.2019, 16:140 Курицу с апельсинами, мятное печенье и десяток других блюд приготовили студенты ПсковГУ на рождественский конкурс
28.12.2019, 11:453 Институт математического моделирования и игропрактики провел первые занятия по геймификации за рубежом 26.12.2019, 14:381 Студент медицинского факультета ПсковГУ из Индии: Не бойтесь грамматики – говорите больше! 25.12.2019, 13:220 Преподаватели ПсковГУ в Сланцах начали обучение по программам повышения квалификации 24.12.2019, 21:241 Псковский студент стал обладателем победной статуэтки всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия»
24.12.2019, 20:252 ПсковГУ попал в тренды Google – 2019 24.12.2019, 18:580 «Пакт о ненападении решал задачу усиления промышленности и армии»: историк ПсковГУ о заявлении польских властей 24.12.2019, 17:341 Техническую смену зимнего лагеря для школьников проведет ПсковГУ 24.12.2019, 11:020 Родительское собрание «Первая сессия» пройдет для родителей первокурсников ПсковГУ
23.12.2019, 13:560 В ПсковГУ организован Совет молодых ученых 23.12.2019, 11:360 ПсковГУ приглашает на традиционный зимний бал 20.12.2019, 16:470 Первое заседание правления нового состава Российского общества преподавателей русского языка и литературы пройдет в Пскове 20.12.2019, 16:240 Ректор РГПУ им. А.И.Герцена о конференции в ПсковГУ: Изучение русского языка - фактор нашей государственной безопасности
20.12.2019, 15:350 В ПсковГУ разработали уникальную онлайн-школу и мобильное приложение для изучения русского языка как иностранного 20.12.2019, 15:040 Наталья Ильина: ПсковГУ занимает достойное место среди вузов России в тематике «русский язык как иностранный» 20.12.2019, 14:141 Владимир Толстой: Наша задача - сделать изучение русского языка за границей качественным 20.12.2019, 11:410 II Международная научно-практическая конференция «Мир без границ» стартовала в ПсковГУ
19.12.2019, 14:260 Уже полгода студенты ПсковГУ оказывают помощь псковичам в Центре юридической помощи «Земляки» 19.12.2019, 09:210 Студентка ПсковГУ из Латвии: Я мечтала учиться в России 18.12.2019, 20:560 Об использовании QR-технологии в обучении русскому языку как иностранному узнают участники конференции «Мир без границ» в ПсковГУ 18.12.2019, 20:100 Профессор Сергей Кузнецов даст советы по изучению языков участникам конференции «Мир без границ» в ПсковГУ
18.12.2019, 18:070 Чем полезна для иностранцев современная русская литература, расскажет в ПсковГУ писатель Алексей Варламов 18.12.2019, 14:590 Изучение фонетики русского языка через битбокс обсудят на международной научной конференции в ПсковГУ 18.12.2019, 12:370 Советник президента Владимир Толстой в компании студентов ПсковГУ прогуляется по городу 18.12.2019, 11:360 ПсковГУ приглашает родителей учащихся выпускных классов на общегородское родительское собрание
18.12.2019, 10:550 Благодаря студентам ПсковГУ школьники из Новоржева узнали, как поддерживать здоровье сердца 17.12.2019, 20:301 Иностранная студентка ПсковГУ: Нужно открыться городу, университету, ребятам - и все будет хорошо! 16.12.2019, 21:310 Проект кондитерской для диабетиков студентов ПсковГУ вошел в тройку лучших на конкурсе «Инноград 2019» 16.12.2019, 19:540 Профессор ПсковГУ занял первое место в конкурсе «Золотой корифей»
14.12.2019, 17:381 Студентка ПсковГУ вошла в тройку победителей Всероссийского конкурса научных работ 14.12.2019, 10:260 ПсковГУ и ВШЭ начали работу по разработке совместной передовой образовательной программы 13.12.2019, 18:380 Наталья Ильина: Для ПсковГУ взаимодействие с центром юридической помощи «Земляки» - важный опыт 13.12.2019, 15:350 В Колледже ПсковГУ пройдет День открытых дверей
13.12.2019, 14:390 ЗАО «ЗЭТО» и другие учреждения Великих Лук присоединились к проекту ПсковГУ «Новые возможности для каждого» 12.12.2019, 16:370 Новый тематический словарь народных примет представили ученые ПсковГУ на международном форуме в Сочи 12.12.2019, 16:180 Институт медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ проведет день открытых дверей 12.12.2019, 15:320 Мировое сообщество филологов-русистов соберется в ПсковГУ
12.12.2019, 13:230 Ориентиры на будущий год озвучил министр науки и высшего образования на совещании с ректорами вузов 12.12.2019, 12:240 Лекции о городской топонимике прочитала эксперт ПсковГУ в Торунском университете в Польше 12.12.2019, 11:550 Пилотную площадку «Академии нескучных наук» для детей запустил ПсковГУ 12.12.2019, 11:170 В Институте права, экономики и управления ПсковГУ пройдет день открытых дверей
11.12.2019, 18:300 Актер Виталий Гогунский спел известную песню из сериала «Универ» с псковскими студентами. ВИДЕО 11.12.2019, 17:540 Виталий Гогунский рассказал студентам ПсковГУ, как выйти из творческого кризиса 11.12.2019, 16:370 Виталий Гогунский поделился с псковскими студентами рецептом «наполеонной диеты» 11.12.2019, 13:280 День открытых дверей пройдет в Институте социальных наук ПсковГУ
11.12.2019, 12:450 В ПсковГУ пройдет семинар Researcher Connect для аспирантов и молодых ученых 10.12.2019, 17:460 ПсковГУ примет участие в крупнейшей научно-образовательной выставке в Москве 10.12.2019, 12:122 Наталья Ильина: Еще два дополнительных соглашения будут подписаны с «Титан-Полимером» 10.12.2019, 10:513 ПсковГУ и «Титан-Полимер» подписали соглашение о сотрудничестве
09.12.2019, 17:310 ПсковГУ стал участником V Всероссийского форума «Национальная система квалификаций России» 09.12.2019, 15:460 ПсковГУ и финское общество «Mosaiikki» начали работу по созданию русскоязычного Центра образования в Финляндии 06.12.2019, 17:263 ПсковГУ представили эстонским абитуриентам 06.12.2019, 10:213 Второй Псковский международный медиафорум «Медиа и современные вызовы» проходит в ПсковГУ
29.11.2019, 21:150 Михаил Ведерников обсудил с руководством Высшей школы экономики вопросы сотрудничества и развития ПсковГУ 29.11.2019, 15:101 Модератором II Псковского медиафорума выступит известный российский журналист телеканала «Россия-24» 28.11.2019, 15:410 Как креативить классическим медиа в эпоху сторис, расскажут на Псковском медиафоруме 28.11.2019, 12:020 «Университет дружбы народов»: на страницах «ПЛН-Универ» стартует новый проект
25.11.2019, 12:170 Три бесплатных семинара пройдут в декабре на кафедре психологии и сопровождения развития ребенка ПсковГУ 22.11.2019, 22:190 Студенты ПсковГУ сразятся в ночном турнире по DOTA 2 и CS:GO 22.11.2019, 13:150 В ПсковГУ началась реализация проекта по бесплатному обучению граждан в рамках нацпроекта 21.11.2019, 14:560 В ПсковГУ проходит полуфинал конкурса «Умник 2019»
21.11.2019, 08:450 Русскоязычный центр образования откроет ПсковГУ в Финляндии 20.11.2019, 20:550 Мутации, вызывающие диабет, выявят ученые ПсковГУ с коллегами из Эстонии и Санкт-Петербурга 20.11.2019, 20:040 ПсковГУ приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей 20.11.2019, 13:150 Праздник к Дню матери провели студенты ПсковГУ для учеников Островской коррекционной школы
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.