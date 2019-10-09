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Победители юридической олимпиады получили награды из рук прокурора Псковской области

10 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное 298-летию со дня образования Российской прокуратуры. От лица ПсковГУ сотрудников прокуратуры Псковской области поздравила врио ректора Наталья Ильина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В мероприятии также приняли участие ветераны органов прокуратуры, руководство региона, председатель Псковского областного Собрания депутатов, главный федеральный инспектор по Псковской области, руководители правоохранительных и судебных органов региона, уполномоченные по правам человека и ребенка, защите прав предпринимателей в Псковской области, сотрудники органов прокуратуры. В рамках мероприятия прокурор области Сергей Белов вручил награды победителям юридической олимпиады, которая ПсковГУ совместно с областной прокуратурой провел для студентов в декабре. В текущем году олимпиада была посвящена предстоящей 298-й годовщине создания прокуратуры России и проходила в 2 этапа. В течение двух дней участники олимпиады соревновались в ораторском мастерстве и представляли жюри эссе на тему: «Судебная система и органы прокуратуры в Российской Федерации».

1 этап проводился 10 декабря 2019 года. Студенты отвечали на вопросы компетентного жюри об основных проблемах уголовно-процессуального права, о роли органов прокуратуры по осуществлению надзора за деятельностью уголовно-исполнительной системы. Победителями указанного этапа олимпиады стали Башлыков Максим, Смирнова Екатерина и Иванова Любовь.

2 этап юридической олимпиады прошел 12 декабря 2019 года и был посвящен вопросам полномочиям прокурора при организации и осуществлении надзора за соблюдением федерального законодательства, его участии в гражданском и административном судопроизводстве. Победителями указанного этапа олимпиады стали Боримечкова Александра, Григорьев Владислав и Мельник Виталий.