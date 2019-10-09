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Виталий Гогунский рассказал студентам ПсковГУ, как выйти из творческого кризиса

Актер, композитор и продюсер Виталий Гогунский на встрече со студентами ПсковГУ рассказал, как выйти из творческого кризиса и избежать эмоционального выгорания.

«Мне везет на людей. Всегда нужно понимать, что самая большая ценность - это человеческое общение. Не нужно долго ходить в потемках своего сознания одному», - заявил актер.

Он рассказал, что всегда нужно искать вдохновение в других людях, в интересных творцах. «Лучше сделать похожую на что-то песню или похожий на кого-то образ, чем не сделать ничего», - рассказал Гогунский.

«Конечно, были моменты, когда хотелось все бросить и уехать. Самое главное - никогда не сдаваться. Не теряйте веру в свою мечту. Всегда нужно оставаться человеком, не нарушать 10 заповедей и конституцию, все остальное можно. Нужно идти к мечте и все будет», - заключил актер.