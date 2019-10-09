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Место, где сбываются мечты: студенты ПсковГУ работают вожатыми в Артеке

28.01.2020 15:20|ПсковКомментариев: 0

Международный детский центр «Артек» в Крыму принял на работу вожатыми 11 студентов ПсковГУ на зимнюю смену 2020 года. Прямо сейчас вожатые работают с детьми, применяя лучшие методики, полученные ими в вузе. Эти студенты - члены педагогического отряда ПсковГУ «Наставник», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ. 

Студентке Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Дарье Виноградовой попался один из старших отрядов. Это морской отряд, где ребята учатся выходить в открытое море.

«Это сложно, но очень интересно! Строение шлюпки, такелаж, семафор и другие страшные слова - это здесь, да. Но эта атмосфера! Видеть восторженные детские глаза (и пусть ты почти ровесница), выходить в открытое море на шлюпке, встречать ранние рассветы и провожать поздние закаты. Пожалуй, это того стоит: сдать досрочно сессию, пробежать всю медкомиссию, встречать новый год с мыслью "надо сдать, надо сдать", - поделилась впечатлениями она. - Хочется, конечно же, поблагодарить наш университет. Без него мы бы никуда не уехали».

По словам Марии Тучак, также студентки Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций, Артек - это возможность получить бесценный опыт работы с детьми от настоящих профессионалов своего дела. Методику работы, которую они приобрели в Артеке, студенты планируют применить в проекте «Губернаторский лагерь».

«Вожатство - это мое состояние души. Благодаря ПсковГУ и студенческому педагогическому отряду «Наставник», я смогла погрузиться в любимую работу не только летом, а уже зимой. Более того, в самóм МДЦ «Артек», в лагере «Янтарный», - рассказала Мария Тучак.

Диана Русинова из Института права, экономики и управления ПсковГУ утверждает, что у многих ее коллег в Артеке сбылась мечта.

«Артек - невероятное место, где сбываются детские мечты: кто-то наконец решается взять в руки гитару, кто-то впервые взбирается на высоту по скалодрому, кто-то просто впервые видит море, - говорит она. - Самое яркое впечатление об Артеке - лагерь ценит, уважает и заботится обо всех, кто в нём находится. Я благодарна за то, что у меня есть возможность работать в лагере, в котором есть большой штат профессионалов, которые могут помочь в любой ситуации в любое время».

Еще один член «Наставника», Артурс Крауклис – вожатый со стажем. Смена в Артеке – одна из самых ярких в его жизни, однако ему удавалось решать и более сложные задачи.

«Когда сюда приехал, первое, что увидел - много гор и красивое море. Здесь очень здорово! Лично мне работать здесь не особо сложно - здесь, в Псковской области, в плане режима бывает даже труднее. А вообще здесь классно: классные дети, хорошие люди, с которыми можно о многом поговорить. Усталости совсем не чувствую», - делится Артур Крауклис.

Напомним, ПсковГУ и МГУ будут проводить экологическую школу для детей в Международном детском центре «Артек». Под руководством учёных дети будут изучать местную экологию, исследовать флору и фауну на территории Артека в полевых экскурсиях, опираясь на теоретические знания, которые они получат на занятиях по зоологии, ботанике, физиологии растений и гидрохимии.

Если ты хочешь присоединиться к команде вожатых, у нас для тебя хорошие новости: открыт набор на обучение вожатых для МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок». Также начинается набор в школу вожатых для работы в детских оздоровительных лагерях Псковской и Ленинградской области.
 

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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