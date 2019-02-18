Универ / Студенческий городок

143 выпуск новостей «ТВ ПсковГУ»

Из 143 выпуска студенческих новостей «ТВ ПсковГУ» вы узнаете: как студенты доказывали, что они «Парни на все сто», в чем заключается волшебство ежегодного Сретенского бала и зачем родители школьников пришли на собрание в университет.