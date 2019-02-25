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Новый выпуск новостей студенческого телевидения «ТВ ПсковГУ»

Из 144 выпуска новостей студенческого телевидения «ТВ ПсковГУ» Вы узнаете: что делал в Пскове хор Сретенского монастыря, как возрождаются студенческие отряды в Псковской области и послушаете поздравления от студентов университета с 8 марта.