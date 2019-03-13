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Студентка ПсковГУ приняла участие в зимней школе «3D-педагогика»

Студентка 4 курса физико-математического факультета ПсковГУ Ольга Рябова приняла участие в зимней школе «3D-педагогика» для финалистов Всероссийской олимпиады «Я - профессионал». В работе школы были представлены 34 региона и 56 вузов России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

В течение недели участники олимпиады работали в командах, участвовали в мастер-классах, форсайт-сессиях и панельных дискуссиях, слушали лекции от ведущих ученых и экспертов страны в сфере образования.

«Я привезла с собой множество эмоций и знакомств со студентами со всей России, получила многочисленные шансы и возможности для дальнейшей реализации своих знаний, умений и задумок», - рассказывает Ольга.

В рамках зимней школы «3D-педагогика» прошла встреча «Час с ректором», тренинг «Компетентностная педагогическая вертушка», проведенный сотрудниками института системных проектов МГПУ, экскурсия в крупнейшее в России издательство учебно-методической литературы «Просвещение» и многое другое.

С директором московской школы «Покровский квартал» Ильей Новокрещеновым участники зимней школы обсудили вызовы, с которыми сталкивается современная школа, познакомились с возможностями проекта «Московская электронная школа», участвовали в дискуссии «Учитель 2030», где обсуждалось то, каким должен быть учитель будущего.

Одним из значимых событий зимней школы «3D-педагогика» стало выступление выдающегося педагога, академика РАО, основоположника гуманной педагогики Шалвы Амонашвили.