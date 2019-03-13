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Магистрант ПсковГУ об учебе в Эстонии: Программы включенного обучения - возможность увидеть свою профессию с другой стороны

«Меня зовут Валерий Баткаев, я - магистрант II курса факультета естественных наук, медицинского и психологического образования ПсковГУ, обучаюсь по направлению "Психолого-педагогическое образование". В этом году я прошел конкурсный отбор на включенное обучение в рамках стипендиальной программы Эразмус+ в Тартуском университете», пишет магистрант ПсковГУ на сайте университета.

6 февраля Валерий Баткаев прибыл в Тарту. Главной целью было понять, как проходит процесс обучения. Международный отдел Тартуского университета предложил проживать в студенческом общежитии. Там студент и остановился, в блоке на 6 человек - 3 комнаты по 2 человека в каждой. В блоке есть кухня, санузел и душ. Со слов магистранта, в общежитии есть все необходимое – хорошие условия проживания, прачечная, стоянка для автомобилей и велосипедов, в фойе есть столы для игры в пинг-понг, столики и диваны для времяпровождения. Вся инфраструктура хорошо устроена, к тому же, здание хостела располагается в центре, следовательно, основные корпуса университета в шаговой доступности.

Студент отметил, что процесс обучения в устроен мобильно. Вся информация о курсах и лекциях находится в системе ISO2, там можно зарегистрироваться на курсы, посмотреть расписание, даты проведения лекций, семинаров и практических занятий на семестр. Также в ISO2 можно посмотреть отзывы о курсе от предыдущих слушателей. Есть еще одна система, которая называется Moodle, предназначенная для связи с преподавателем и слушателями, в которой можно скачать материал лекций, домашнее задание, найти партнера для совместного проекта.

Обучение проходит на 19 языках. Как правило, студенты по основным программам обучаются на эстонском и английском языках. Иностранные языки преподают исключительно носители языка для того, чтобы передать культурные и национальные особенности. Программа включенного обучения подразумевает обучение на английском языке.

Также Валерий Баткаев считает важным отметить, что для студентов предоставляется широкий выбор для самореализации на различных спортивных, научных и творческих площадках.

Студент сообщил, что по его мнению, обучение в европейском университете дает не только хороший языковой опыт, но и коммуникативный, культурный, позволяющий расширить сознание и дать представление об образовании в более широком смысле.

«В профессиональном плане подобный опыт важен для любой профессии, поэтому хочу призвать студентов ПсковГУ не бояться и пробовать участвовать в программах обмена и включенного обучения. Это хорошая возможность для того, чтобы увидеть свою профессию и мир с другой стороны. Дерзайте», - призвал студентов Валерий Баткаев.

Напомним, в программах академической мобильности могут принимать участие студенты ПсковГУ всех курсов. Список программ постоянно обновляется и всегда актуален. Обучение за границей - отличная возможность узнать, как ваша специальность изучается в других странах и в будущем выделиться на рынке труда.