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Студенты ПсковГУ прибыли в Минск для участия в форуме пиарщиков

Студенты Псковского государственного университета направления «Реклама и связи с общественностью» прибыли в Минск. Цель визита - участие в XII Международном открытом студенческом коммуникационном форуме «PR-кветка-2019»

На форуме ребята будут защищать собственные проекты в сфере современных медиа.

Целью коммуникационного форума «PR-кветка» является формирование и развитие студенческого сообщества в сфере корпоративных коммуникаций, обмен опытом между студентами, преподавателями и практикующими специалистами. Форум даёт возможность для развития идей и совершенствования собственных проектов.

В рамках мероприятия планируется проведение серии мастер-классов от экспертов рынка коммуникации, конкурс коммуникационных проектов, которые оценивает профессиональное жюри, круглые столы и дискуссии по актуальным темам в сфере коммуникации и командное решение кейсов от известных компаний.