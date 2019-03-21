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Арт-объект на тему семьи предлагает установить студентка ПсковГУ в Великих Луках

30 марта прошел полуфинал регионального кадрового конкурса «Лидер года». Более 30 участников конкурса защищали свои социальные проекты на двух площадках: в Центре студенческих инициатив Псковского государственного университета и в проектном офисе «Команда 2018». Свои проекты в числе прочих защитили студентки ПсковГУ Алина Бритвина и Яна Васюцкая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Проекты студенток опорного вуза были посвящены важным социально-направленным аспектам. Проект «Дерево любви» Яны Васюцкой, студентки 3 курса Филиала ПсковГУ в городе Великие Луки, направлен на сохранение института брака, ценности семейных традиций путем создания нового арт-объекта.

Проект «Финансовая грамотность - старшему поколению» Алины Бритвиной, студентки финансово-экономического факультета ПсковГУ направлен на содействие формированию у пенсионеров, проживающих на территории Пскова, разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, а также повышение эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых услуг.

В экспертный совет конкурса вошла проректор по стратегическому развитию Инна Андреянова. 31 марта начались занятия с приглашенным экспертом по подготовке выступлений финалистов. Финал конкурса состоится 18 апреля.

Напомним, конкурс «Лидер года» инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Цель проекта - найти профессионалов, обладающих высокими компетенциями и лидерскими качествами и создать условия для их поддержки и продвижения. Победители конкурса смогут пройти стажировку в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.