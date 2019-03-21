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Универ / Студенческий городок

Студенты ПсковГУ заняли II место на международном форуме PR-Кветка-2019

02.04.2019 21:30|ПсковКомментариев: 0

На протяжении 4-х дней студенты Псковского государственного университета прибывали в Минске на XII международном открытом студенческом форуме «PR-Кветка-2019». Псковская делегация в числе 11 студентов III курса направления «Реклама и связи с общественностью» показала высокий уровень подготовки в области PR и коммуникаций, а также зарекомендовала себя как команда, готовая к решению сложных кейс-задач и поиску ответов на самые нестандартные вопросы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Валерия Иванова, Лада Кравченко, Елена Никитина и Ульяна Бобылева получили диплом II степени в секции startup-проектов. Работа девушек «Букинистический магазин “Ремарка”. Фантастические книги и где они обитают в PR-проекте “Открой все миры под крышкой чемодана”» впечатлила членов жюри глубиной профессиональных знаний.

Форум насчитывал около 300 участников и слушателей из разных городов и стран. Как подчеркнули организаторы, для мероприятия это большой успех, так как приток новых взглядов, свежих идей и креативных решений позволяет расширить коммуникативную среду форума, обменяться полезным опытом, что так необходимо настоящему профессионалу в области коммуникаций.

Кроме этого, студенты ПсковГУ с удовольствием черпали знания на мастер-классах от приглашенных спикеров – специалистов в области event-мероприятий и в IT-сфере. Особый интерес у аудитории вызвал мастер-класс «PR, любовь и сырники в чемодане», на котором председатель Совета IPR Belarus Игорь Соколов познакомил участников с базисными эффектами PR, рассказал о правильном вычислении эффективности коммуникации, а также поделился профессиональными секретами. В рамках форума студенты поучаствовали в дискуссиях, кейс-турнире и играх, проводимых в особой дружеской атмосфере.

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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