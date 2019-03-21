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В ПсковГУ начался прием заявок на турнир по «Гигантболу 2019»

В ПсковГУ стартовал прием заявок на турнир по «Гигантболу 2019». Заявки принимаются до 21.00 4 апреля. Участниками могут быть как студенты и преподаватели высших учебных заведений, так и средних специальных (колледжей).Состав команд может быть любым: студенты и преподаватели, только студенты, только преподаватели. В каждой команде должно быть 6 человек плюс запасные игроки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.



Гигантбол - принципиально новый вид спорта. Игра сочетает в себе пионербол и баскетбол одновременно, при этом соревнования проходят с помощью гигантского мяча диаметром около 85 сантиметров.

Мероприятие носит не столько спортивный характер,а скорее развлекательный. Победители, занявшие места, будут награждаться грамотами и ценными призами от спонсоров.

Дат проведения игр: 6 и 13 апреля, с 10.30 до 14.00, улица Льва Толстого, 6/2, большой спортзал.

