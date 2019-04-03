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В ПсковГУ пройдет традиционный «Месяц общежитий»

С 1 по 26 апреля в ПсковГУ состоится ежегодный «Месяц общежитий». Месяц общежитий - это проект, который реализуется на базе ПсковГУ с 2017 года по инициативе профкома студентов ПсковГУ. Цель проекта - активизировать студенческие советы и проживающих в общежитии,чтобы доказать, что их общежитие самое лучшее: самое активное, спортивное, уютное. В этом году в проекте принимают участие 7 общежитий ПсковГУ, сообщили Псковской Ленте Новостей в профкоме студентов университета.

«Мероприятие стало ежегодным и мы видим, как студенты стремятся из года в год доказать, что они способны достойно представлять свое общежитие, что в их руках сделать жизнь в общежитии лучше и интереснее. Тем более за свои старания они получают финансовую возможность улучшить в общежитии то, что на данный момент является для них проблемой. Например, купить стиральные машинки или новые плиты на кухню, обустроить спортивный зал. По моему мнению, чрезвычайно важно именно поощрять ребят за работу, а не просто давать то, о чем они просят, ведь чтобы сделать жизнь лучше, даже в общежитии, нужно начать с себя, на не надеяться на то, что кто-то придет и решит все наши проблемы», - поделилась с Псковской Лентой Новостей председатель профкома студентов ПсковГУ Алена Козлова.

Комплекс мероприятий включает в себя 6 различных видов соревнований (конкурсов) и анкетирование на уровень комфортности проживания в общежитиях.

Спортивные соревнования: соревнования по мини-футболу, соревнования по стрельбе из винтовки, настольный теннис, «Многоборье», соревнования по жиму штанги.

Интеллектуальные игры: ворошиловский стрелок, турнир по настольным играм, соревнования по кибер-спорту.

Конкурс на лучшую комнату.

Кулинарный конкурс «Я – шеф-повар».

Викторина на знание правил проживания в общежитиях ПсковГУ.

Конкурс на лучший стенд «Вместе мы - семья!».

По итогам всех мероприятий определяются общежитие-победитель и общежития-призеры, которые награждаются денежными призами,которые студенческий совет направляет на улучшение условий проживания в общежитии.