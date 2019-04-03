Универ / Студенческий городок

Связь науки и бизнеса: МТС подписала соглашение с ПсковГУ

МТС и Псковский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве в образовательной и инновационной деятельности, в рамках которого студенты ПсковГУ смогут пройти профессиональную подготовку на практике в федеральной компании, участвовать в творческих и образовательных мероприятиях: лекциях, мастер-классах, вебинарах и тренингах от специалистов компании.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе оператора, первым этапом реализации договоренностей станет разработанный специально для студентов ПсковГУ цикл лекций, в рамках которого эксперты расскажут о последних трендах в современных направлениях цифровой экономики, таких как облачные технологии, интернет вещей, финтех, big data, системная интеграции. Отдельный обучающий блок будет посвящен HR-направлению, где будущие специалисты узнают, как построить успешную карьеру, как правильно оформлять резюме и проходить собеседование.

Лучшие студенты последних курсов смогут пройти в компании оплачиваемую стажировку или преддипломную практику в МТС. Это позволит получить не только технические знания, но и понимание реальных бизнес-процессов, приобрести навыки работы в команде и тайм-менеджмента, которые помогут быстрее адаптироваться в бизнес-среде.

«МТС сегодня - крупный поставщик инновационных услуг для пользователей и бизнеса. Мы постоянно нуждаемся в сотрудниках, стремящихся творить будущее - запускать беспилотные автомобили, совершенствовать искусственный интеллект, вычислять новые экономические закономерности, анализируя данные big data. А для студентов ПсковГУ стажировка в МТС ¬- отличный карьерный шаг и возможность изнутри изучить работу одной из ведущих цифровых компаний России. В прошлом году после стажировки несколько талантливых молодых IT-специалистов закрепились в основном штате компании и продолжают работать у нас и сегодня», - рассказала директор филиала МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

«В подготовке востребованных кадров особенно важна связь образования, науки и бизнеса. Поэтому сотрудничество с лидерами отрасли для нас - возможность повысить ценность своих выпускников на высококонкурентном рынке труда. МТС входит в топ компаний, где хотели бы работать наши студенты, и мы рады возможности плодотворного сотрудничества. В рамках подписанного соглашения мы планируем взаимодействовать с МТС и не только в формате лекций и стажировок, но и совместно реализовывать проекты по другим направлениям», - отметила значимость подписания соглашения ВРИО ректора ПсковГУ Марина Махотаева.