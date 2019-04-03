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В Псковской области удалось возродить студотряды

В 2014 году в Псковской области возродилось движение студенческих отрядов. Около 450-600 студентов Псковской области принимают участие в данном движении. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 11 апреля, сообщили на заседании, посвященном работе партийного проекта «Единой России» «Новая школа».

Как отметили представители движения студотрядов из ПсковГУ, вступающим в отряд необходимо специальное обучение, профподготовка, что является не бесплатным, в основном за подготовку платят сами студенты.

В ходе круглого стола было высказано предложение принять региональный законопроект о бесплатном обучении ребят, желающих вступить в студенческий отряд, а также нормативный акт, регламентирующий деятельность стройотрядов.

Начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская подчеркнула, что будет сделано все возможное, чтобы поддержать студенческий отряд, будет проведена работа с потенциальными работодателями, чтобы они принимали на работу в приоритетном порядке членов студотряда.