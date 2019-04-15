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12 апреля прошел финал ежегодного конкурса «Студент года города Пскова»

12 апреля прошел финал ежегодного конкурса «Студент года города Пскова». Победителем стала студентка 3 курса факультета менеджмента Псковского государственного университета Екатерина Ломанова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Студенческом правительстве Пскова.

Конкурс проводится с 2009 года. Его организатором является комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова и ПГМОБО «Студенческое правительство города Пскова».

В 2019 году было подано 16 заявок на участие, из них 11 вышли на первый этап «собеседование», где жюри оценивало работу соискателей звания «Студент года города Пскова» в культурной, общественной, научной и спортивной деятельности, а также успехи в учебе.

По результатам собеседования в полуфинал конкурса вышли пять сильнейших представителей студенчества города Пскова, полуфинал прошел 11 апреля.

Финалистами стали трое: Вакатов Алексей (ФЭФ, ПсковГУ), Козлова Софья (ФЕНМиПО, ПсковГУ) и Ломанова Екатрина (ФМ, ПсковГУ).

В составе жюри в финале были руководитель ПГМОБО «Студенческое Правительство города Пскова и победители конкурса 2011-2018годов: Бычкова Евгения (2011), Колосова Таисия (2012), Константинова Диана (2014), Родина Екатерина (2017), Тесля Глория (2018)

Задачами конкурса являются развитие научного и творческого потенциала, гражданской позиции и социальной активности студенческой молодежи. На первом этапе конкурса идет отбор участников на факультетах учебных заведений, подается заявка на участие. На втором этапе проводятся городские отборочные туры, а на заключительном - финал.

Судейская коллегия оценивает участников по результатам собеседований с деятелями культуры, спорта, образования, молодежной политики. Также студенты представляют свои проекты в форме презентаций и других способов самовыражения. В ходе конкурса номинант должен убедить судей в том, что именно он достоин быть «Студентом года».

Вышедшие в финал студенты отвечают на вопросы жюри и представителей зрительской аудитории. Победителем является тот, кто сумел при выполнении заданий продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие способности, тот, кто владеет ораторским мастерством, методами убеждения и чувство юмора.