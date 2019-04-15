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Студенты магистратуры ПсковГУ изучили историко-культурное наследие Витебской земли

Магистранты исторического факультета ПсковГУ направлений «Педагогическое образование» и «Социально-историческое образование» проходят выездную практику в Витебском государственном университете им. П. М. Машерова (Беларусь), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Программа практики предусматривает знакомство с организацией учебного процесса в Витебском государственном университете, музеями, библиотекой университета и города Витебска, работу с каталогами и изданиями в библиотеке ВГУ, посещение лекций и практических занятий на историческом факультете ВГУ, встречу с преподавателями кафедры истории Беларуси, знакомство с деятельностью клуба краеведов.

Кроме того, студенты примут участие в работе VII Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов «Молодость. Интеллект. Инициатива» на историческом факультете ВГУ, где выступят с докладами.

«Для меня лично возможность ознакомиться с культурно-историческим наследием Витебской земли - музеями, архитектурой, историей – является важной частью практики. Хотя это и приграничный с Псковской областью регион, но мы очень мало о нем знаем», - отмечает практикантка Мария Степанова.

Также студенты отметили, что практика в ВГУ оказалась важна и в плане установления личностных контактов со студентами исторического факультета университета и ознакомления с опытом организации учебного процесса и студенческой жизни в Беларуси.

«Мы увидели Беларусь вживую, сумели прочувствовать ее народ. Это важнее, чем читать об этом в печати или научных работах», - рассказал магистрант истфака ПсковГУ Николай Грибачев.

Напомним, практика студентов в рамках договора о сотрудничестве между ПсковГУ и Витебским государственным университетом проходит уже четвертый год.