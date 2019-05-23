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Студент ПсковГУ вошел в топ-100 лучших фотографов России

Студент ПсковГУ Константин Тищенко вошел в ТОП-100 лучших фотографов России по итогам главной всероссийской премии Russian Photo Awards - 2019. Премия Russian Photo Awards - 2019 – самая крупная и почетная награда в области фотографии в России. Она объединяет различные жанры фотоискусства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ, фотоработы Константина Тищенко победили в номинациях «Мужской портрет» и «Love Story».

33 члена жюри выбирали лучшие снимки из около 3 тысяч фотографий. Всего номинаций – 20. Награждение победителей пройдет 5 июня в Санкт-Петербурге.

Недавно Константин Тищенко одержал еще одну победу в номинации «Свадебная съемка» на фотопремии Moscow Photo Adwards в рамках II Международного фотофорума «Moscow Photo Weekend».

Константин учится на 3 курсе факультета образовательных технологий и дизайна ПсковГУ по профилю «Начальное образование».

Награждение состоялось 25 мая в отеле «Ренессанс» в Москве, где встретились как начинающие фотографы, так и профессионалы. Работы участников в семи номинациях оценивало жюри, в состав которого вошли известные фотографы.