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Студенческий городок ПсковГУ должен стать не просто местом жительства, а местом активности — Наталья Ильина

Студенческий городок ПсковГУ должен стать не просто местом жительства, а местом активности. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове вио ректора ПсковГУ Наталья Ильина.

По ее мнению, студенческий городок должен быть открытым для разных категорий — для студентов, преподавателей, представителей проектных групп и для населения Пскова — как для детей так и для взрослых. «То есть наш студенческий городок должен стать не просто местом жительства студентов, а местом активности», - подчеркнула врио ректора ПсковГУ.

Напомним, приехав на работу в псковский университет, Наталья Ильина озвучила строительство студенческого городка в числе четырех главных стратегических задач, над выполнением которых предстоит работать новой команде ПсковГУ.

«Приехав работать в ПсковГУ, я сразу составила себе ТОП-4 и его придерживаюсь, четко, вместе с командой, с коллективом, который правильно это воспринял, иду к достижению этих направлений», - пояснила врио ректора университета.

В числе основных задач она отметила встраивание ПсковГУ в нацпроекты в связке с псковским регионом. Сейчас университет встраивается в три нацпроекта: «Образование», «Наука» и «Развитие малого и среднего предпринимательства». Второе направление — модернизация образовательных программ в соответствии с запросами абитуриентов и работодателей. «Мы уже предоставляем, как минимум, пять образовательных программ по разным направлениям. Оставляем инженерную школу, социо-гуманитарную школу — это и теология, подготовка управленцев и юристов. Мы также отдельно развиваем медпрофиль и в рамках гуманитарного направления готовим журналистов, филологов», - отметила Наталья Ильина.