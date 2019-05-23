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ПсковГУ: Необходимо, чтобы молодежь стала инициатором всех изменений в регионе

ПсковГУ очень активно включился в региональную повестку, далее важным этапом является включение в федеральную. «Главная задача - это привлекать как можно больше федеральных спикеров, специалистов, отправлять студентов на федеральные и международные форумы», - рассказал проректор ПсковГУ по воспитательной и социальной работе Александр Захаров на пресс-брифинге в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Он подчеркнул, что плотное сотрудничество с Росмолодежью не только демонстрирует студентам новые возможности, но и рушит внутренние границы. «Уже сейчас мы являемся соорганизаторами молодежного форума Псковской области "Без границ". Мы принимаем участие не только в организации самого обучающего блока, но и в предоставлении материальной базы, которая у нас есть. Помогаем по всем фронтам», - заявил Александр Захаров.

Он отметил, что университет стремится к тому, чтобы сама молодежь стала инициатором всех изменений в регионе. «Мы хотим сделать так, чтобы студенческие объединения становились структурными подразделениями вуза и несли реальную пользу региону. Деятельность всех объединений должна сопровождаться постоянным ростом и развитием, она не должна заканчиваться с выпуском студентов из университета», - заявил Александр Захаров.