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ПсковГУ объединит волонтеров региона

Псковский государственный университет планирует создать волонтерский региональный центр на своей базе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

«Сейчас Псковский государственный университет по поручению губернатора Михаила Ведерникова берет на себя большую задачу – объединить волонтерство региона», – сообщила врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина на церемонии награждения волонтеров за участие в Ганзейских днях, которое состоялось в «Простории».

По словам Натальи Ильиной, Ганзейские дни Нового времени, которые прошли в Пскове 27-30 июня, показали, что волонтеры – это большая сила, и они могут объединяться для решения больших задач.

Наталья Ильина подчеркнула, что в сердце у гостей остаётся тот, кто рядом. «А рядом все эти ганзейские дни были вы. Спасибо вам тысячу раз», – поблагодарила она добровольцев.

Отметим, что порядка 600 волонтеров-студентов ПсковГУ принимали участие в организации Ганзейских дней. Они помогали в благоустройстве города, сопровождении иногородних и зарубежных гостей, туристических групп, принимали участие в организации праздничных и деловых мероприятий.